„Kialakult egy tendencia: az autók egy ideje jól látható sávban drágulnak. Ennek több oka is van, az egyik a szigorodó előírások, amelyeknek meg kell felelni, mert a betartásuk nélkül ma már nem lehet az Európai Unió területén kocsikat forgalmazni. Így történhet meg, hogy az alsó szegmens szinte teljesen eltűnik. Olyan népszerű márkák és modellek, mint a Volkswagen Polo, Peugeot 206, Citroën Saxo, és még sorolhatnám, kezdenek kikopni a piacról” – mondta a Világgazdaságnak Simon Péter, a 19 márkaképviselettel és 24 márkaszervizzel rendelkező Duna Autó Zrt. igazgatóságának elnöke, kiemelve, hogy a gazdaságosság egyre több esetben írja felül a racionalitást.

A Skoda Fabia lett az év kisautója 2022-ben Magyarországon.

Fotó: Shutterstock

Megerősítette:

A jövő egyértelműen az elektrifikációé, a nagyvárosokban, kis helyen parkolható, tisztán elektromos hajtással működő, környezetkímélő járműveké, ám közben sokan még mindig városi terepjárókat, SUV-ket gyártanak villanyos autóknak, amelyek csak tolják a szelet.

„Gyártási költségekben – az extrák miatt – most már alig van különbség a kis- és középkategória között, ez pedig megnyithatja az utat a kínai márkáknak. Ők már ki is nézték maguknak, megtalálták ezt a piaci rést, míg az európai vetélytársaik közül a legtöbben inkább a prémiumszegmensre összpontosítanak” – ismertette Simon, aki úgy véli, a kínaiak nagy tudással rendelkeznek, gyorsan terjeszkednek, ezért nemcsak a kontinensre, de előbb-utóbb hozzánk is be fognak törni. A rendkívül szigorú EU-s szabályozással kapcsolatban pedig elmondta, hogy úgy érzi, ezzel elvész az a hozzáadott érték, amelyet az unió képvisel az autóiparban.

„A mi portfóliónk az ékes példája annak, hogy milyen sors vár a kisautókra, elektromosból ugyanis csupán jelenleg négy modellünk van” – vázolta fel a jövőképet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nagyot ugrott idén az elektromos személygépkocsik eladása itthon: az első negyedévben 30 százalékkal többet helyeztek belőlük forgalomba 2022 első három hónapjához viszonyítva, míg a plug-in hibrid modellek piacán mintegy 12 százalékkal több autó kelt el, mint ugyanebben a periódusban egy évvel ezelőtt. Összességében azonban mégis kijelenthető, hogy az elektrifikáció egyelőre túl drága megoldás egy átlag magyarnak.

Az év kisautója 2022-ben nálunk a Skoda Fabia lett, amelynek alapára a Duna Autó Zrt. kínálatában 5 533 394 forint, míg ugyanebből a típusból a Style 1.5 TSI DSG ACT-ért legalább 8 794 533-at kell fizetni.

„A nyugat-európaihoz képest most sok márka tekintetében drágább a hazai piac, ám ezek az árak már nem fognak lejjebb menni, a 20-30 százalékos emelkedés nem fog eltűnni. Jelentős változásra tehát nem érdemes apellálni, átmenetei kedvezmények azonban lesznek bizonyos készleteknél, és néhány vevő is jól járhat, de egy korszak lezárult itthon. Hogy sokba kerül-e egy új kocsi manapság Magyarországon? Igen, bár az is lehet egy nézőpont, hogy mi, magyarok nem keresünk eleget” – közölte Simon Péter.