„Nem hiszek az elektromos autóban. Nekem nincs is. Majd ha lesz biztonságos hidrogénalapú…” – jelentette ki a Világgazdaságnak a Neweld Kft. tulajdonosa, Hegedűs Katalin. Véleménye azért érdekes, mert a keményforrasztás terén régiós piacvezető a cége, amely a kereskedelem mellett esztergálással és préseléssel is foglalkozik, fontos autóipari beszállító. Alkatrészei végfelhasználói között megtalálható a többi között a Porsche, Aston Martin, Lotus, Bentley, Lamborghini és a General Motors is.

Hegedűs Katalin nem csupán az infrastruktúra hiányában, a töltési nehézségben látja az akadályát annak, hogy 2035-re kizárólag elektromos autók kerüljenek forgalomba. A szociális problémákat is megemlítette példaként: mivel ezekbe kevesebb és teljesen más alkatrészre van szükség, mint a belső égésűekhez, rengeteg vállalat csődöt jelenthet a szektorban. A tulajdonos szerint a gondokat nem lehet megoldani tíz éven belül, és azt látja, hogy az autógyárak is kevés új modellt dobnak a piacra, egyelőre várják, miként reagálnak a vásárlók, és mekkora létjogosultságuk van az elektromos gépjárműveknek.

A mostani technológiához nincs elég alapanyag

„Egy új modell gyártási ideje öt év, a felfutási ideje pedig újabb öt év. Ez eleve tízéves ciklus. Ráadásul nem tudom elképzelni azt sem, hogy addigra minden sarkon töltő nő ki a földből, és megoldódik, hogy a fél ország este, napsütés nélkül, szélcsendben is feltölthesse az autóját” – mutatott rá Hegedűs Katalin.

Hozzátette, a jelenlegi technológiához nincsenek biztosítva az alapanyagok a szükséges mennyiségben, ráadásul a neodímium és a szamárium kinyeréséhez sokat kell bányászni, mert a koncentrációjuk rendkívül alacsony, míg a kobalt és a lítium felszínre hozásához rengeteg energiára van szükség, és a környezetet is erősen szennyezi.

Véleménye szerint tehát jelenleg legfeljebb nem ugyanabban a formában szennyezzük a környezetet az elektromos autók előállításakor, mint a belső égésűeknél, de ettől még szennyezzük. Szintén problémaként vetette fel, hogy ha nem lesz bevezetve importvám, akkor Kína uralni fogja a piacot, mert egyelőre az olcsó városi elektromos autó kategóriájában felülmúlhatatlan.

Jó előre bevásároltak, nem maradt hiányosan a készlet

A globális problémákra egyelőre tehát nincs válasz, ám a céges akadályokat eddig sikerrel vette a Neweld. Az utolsó országos napelempályázatban nyertek, majd 2022 áprilisában, azaz nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése és az energiaárak elszabadulása után kerültek fel az eszközök. A pályázat keretében elkészült a gyártóüzem szigetelése is, az energiaszolgáltatóval pedig kétéves szerződést kötöttek, amely 2023 végén jár le, tehát ebben is szerencsések voltak. Az alapanyagokból alaposan bevásároltak, ami az állandósuló hiány idején jó üzletnek bizonyult, a vevők biztonságos forrásként tekintettek rájuk, mert nem késtek a hiányos készlet miatt.

Január elsejétől kétszer annyiba kerül majd az energiaszolgáltatás ára, ez jelentős tétel lesz, meg fogjuk érezni. Átnézzük az összes kiadásunkat, mert mindenen lehet faragni, optimalizálni, hatékonyabbá tenni

– jelentette ki Hegedűs Katalin. Megjegyezte, az alapanyagokat nem megtakarításból, hanem biztonságból vásárolták meg előre, magasabb áron, mint amennyiért most kaphatók, de olcsóbban, mint az elmúlt időszak maximumai.

Kőkemény tárgyalópartnerek az amerikai multik

Az árakba nehezebben építették be a költségek növekedését, mint más szektorokban, pedig minden beszállítójuk emelt, és nekik is korrigálniuk kellett a dolgozók bérét a magas infláció miatt:

A legnagyobb ellenségemnek sem kívánnám a tárgyalást egy amerikai multinacionális céggel. De sikerült elérni egy kisebb áremelést, amely részben ellensúlyozza a kiadásainkat. Pedzegettük már, hogy januártól duplázódig az energiaár, erre a multik azt mondták, rendben, de az alapanyagok ára csökkent. Ők innen nézik…

A tulajdonos elmondta, ők is azok közé a cégek közé tartoznak, amelyek eurós könyvvitelt alkalmaznak, a fizetéseket és a számlákat viszont forintban utalják, azaz minél gyengébb a forint, annál többet ér az euróban érkező bevétel. Az erősödő forint okozta gonddal minden olyan vállalat megküzd, amely elsősorban külföldre értékesít.

A többi cégvezetőhöz hasonlóan Hegedűs Katalin is nagyon várja az uniós forrásokat, már össze is írta, mire szeretne pályázni a Neweld. Hangsúlyozta, egy gépvásárláskor mindenki kiszámolja, mikor termeli ki az árát az eszköz, és EU-s pénz nélkül erre belátható időn belül nincs esély, így most csak akkor vállal valaki beruházást, ha elkerülhetetlen. Ez a környező országokban is így van, például Romániában – mint megírtuk, akár előnybe is kerülhet szomszédunk, mert ott akadálytalanul érkezik a brüsszeli forrás. A Neweld is így kezdett el a kereskedelem után gyártani: EU-s támogatásból valósult meg az üzem Bátonyterenyén, négy év alatt pedig a forgalom kétharmada már ehhez a szegmenshez kötődik.