A mértékadó DataHouse kimutatása alapján májusban 8999 személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 11,2 százalékkal kevesebb a tavaly ilyenkor mért adatnál, míg 2021 azonos időszakához képest 15,9 százalékos a visszaesés. Az idei év első öt hónapjában 47 089 személygépkocsi kapott rendszámot hazánkban, ami 1,7 százalékos csökkenés 2022 hasonló periódusához viszonyítva. Ha viszont 2021-et vizsgáljuk, jól látható, hogy mekkora a baj a magyar autópiacon, a tavalyelőtti számoktól ugyanis jócskán, 6361 darabbal el vagyunk maradva. A képet továbbra is torzítja a hosszú szállítási határidő, mert ezeknek a járműveknek a többségét feltehetőleg egy-másfél esztendővel ezelőtt értékesítették, de csak most vehették át a tulajdonosok.

Fotó: Shutterstock

Kiélezett volt a harc a márkák között az elmúlt hónapban: a Volkswagen és a Skoda külön meccsét az előbbi nyerte meg 1069:1055 arányban. Az éves viszonylatban listavezető Toyota igencsak lemaradt (896 darab) e kettőtől, de még így sikerült megvernie az önmagát továbbra is kereső, részben hazai gyártású Suzukit (820).

A májusi top 10 így alakult a forgalomba helyezések számát illetően:

Volkswagen 1069 Skoda 1055 Toyota 896 Suzuki 820 Kia 500 BMW 490 Mercedes 480 Ford 427 Dacia 380 Audi 363

A Suzuki (3797) ráadásul a dobogóról is lecsúszott az éves összesítésben, miután a Toyota (6313), a Skoda (4289) és most már a Volkswagen (4053) is több kocsit adott el nála 2023-ban. Érzékeny veszteség továbbá az esztergomi gyártósort üzemeltető vállalatnak az is, hogy a zászlóshajójának számító S-Crosst – a Vitaráról már nem is beszélve – letaszították a trónról: amíg a korábbi közönségkedvenc modelljükből 1876-ot értékesítettek az első öt hónapban, addig a Skoda Ocvatiából 2180-at – ezzel a cseh konszern adja Magyarország kedvenc autóját.

A 19 márkaképviseletet és 24 szervizt fenntartó Duna Autó Zrt. igazgatóságának elnöke, Simon Péter korábban azt mondta a Világgazdaságnak, hogy

egy átlagos Skoda Octaviáért 2022-ben 30 százalékos önerővel, ötéves finanszírozással 165–185 ezer forintot kellett törleszteni havonta, míg ez az összeg 2023-ban már 224 és 240 ezer között mozog. Az autó alapára jelenleg 12 millió forint körül van.

Amíg a Skoda menetelése vitathatatlan, addig a márkarangsor 19. helyén álló Teslát is meg kell említeni: az amerikai cég 639 kocsit adott el itthon ebben az évben, ez pedig négyszeres bővülés az előző esztendőhöz képest.

A Skodával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a hazai márkakereskedéseikben az Octavia Limousine és Combi típusú gépjárműveik már nem elérhetők, az értékesítésük megszűnt, készülnek a megújult modell hazai bevezetésére.

„Egyfelől azt látjuk, hogy megindult az idén az iparág normalizálódása: már nem állnak letárolt, félkész járművek alkatrészre várva a gyárudvarokon, folyamatosan érkeznek az autók, lényegesen javultak a szállítási határidők – fogalmazott Németh János, a Skoda márkaigazgatója. – Azonban hiába megy a gyártás, ha nem működik az értékesítés – ezért hatalmas köszönet illeti az ügyfeleinket, akik a korábbi hosszú szállítási határidők mellett is kitartottak a márka mellett, valamint jár a gratuláció az értékesítési hálózatnak, hiszen a kereskedéseinkben dolgozók kemény munkája is kellett ahhoz, hogy ilyen eredményt érhessünk el. Igazán jó hír, hogy az Octavia ráncfelvarrott változata is rendelhető.”