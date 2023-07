„A Magyarországon jelen lévő autógyárak folyamatosan fejlesztenek, az autóiparban meglévő legújabb technológiákat alkalmazzák. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a jövőben is meg tudják majd tartani versenyképességüket és fel tudják venni a versenyt a kínai gyártókkal” – mondta a Világgazdaságnak Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. vállalati kommunikációs vezetője arra vonatkozóan, hogy az Omoda révén hamarosan újabb kínai márka érkezik hazánkba.

A kínai Geely 15-20 millió forintba kerülő elektromos autójára még mindig várniuk kell a magyaroknak.

Fotó: AFP

Tovább drágulhatnak-e itthon az autók?

Bonnár-Csonka szerint a vevők egyre tudatosabbak itthon is, ezért a flottavásárlók körében már jól ismert TCO (total cost of ownership / a birtoklás teljes költsége) alapján keresnek kocsit, vagyis az új vételár mellett a fenntartásra, a használatra fordított összegre és a használt értékesítés árának együtteséből képződő mérőszámra is figyelnek a választásnál.

Az esztergomi székhelyű vállalat folyamatosan követi a piaci változásokat, a céljai viszont továbbra sem változtak: minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni a környezettudatos autózást és megőrizni piacvezető szerepét a honi személyképkocsi-piacon. A kommunikációs szakember úgy véli, a gyártók már így is óriás léptekben haladnak az elektromosítás felé, a kérdés ezért inkább az, hogy ez miként jelenik majd meg a járművek össztömegében és árában.

Az autók árszintjeiben további emelkedés várható, ez pedig egy ponton a mennyiségi értékesítések gátja lehet, ami különösen nálunk, illetve a kelet-európai országokban okozhat jelentősebb problémát.

A Suzukik az elmúlt 12 hónapban átlagosan 20-25 százalékkal drágultak, amelynek a hátterében az Európai Unió egyre szigorodó előírásai húzódnak meg a csiphiány, az infláció és az energiaválság mellett. Ez az áremelkedés az alapfelszereltségű Vitara és az S-Cross esetében körülbelül másfél millió forintot jelent. Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese korábban úgy fogalmazott, van egy bizonyos szint, ami fölött a magyar emberek már nemigen tudnak autót venni.

Levihetik-e az árakat Magyarországon a kínai autómárkák?

Hónapok óta nagyot megy Magyarországon a Skoda, amely a második negyedévben 3289 új kocsit helyezett forgalomba, és ezzel még az idei abszolút rangsort vezető Toyotát is lekörözte. A honi képviseletét ellátó Porsche Hungariánál úgy gondolják, hosszú távon biztosan számolni kell a kínaiakkal, akik konkurenciát jelenthetnek a már piacon lévő márkáknak. „A mi előnyünk azonban az, hogy évtizedek óta jelen vagyunk a piacon kiterjedt, országos szervizhálózatunkkal, és komoly neve van a brandjeinknek. Ezzel nehéz felvenni a versenyt” – közölte a cég.

Mérete alapján az Omoda5 akár a Suzuki Vitara és S-Cross konkurense is lehet(ne).

Fotó: Mediator

A Porsche Hungariánál jelenleg úgy látják, hogy hatással lesz rájuk a kínai típusok hazai elterjedése, bár szerintük az új szereplők megjelenése inkább erősíti a versenyt, és arra kényszeríti a jelen levőket, hogy még jobb termékeket, szolgáltatásokat kínáljanak versenyképes áron. Arra a kérdésre, hogy potenciális riválisként tekintenek-e az ázsiaiakra, a következőt válaszolták:

Korai lenne még ezt kijelenteni, először ki kell várnunk, hogyan teljesítenek majd ezek az új márkák a bevezetés után.

Egy tehát biztos: a kínai gyártók megtalálták nálunk a belépési pontot, magyarországi térhódításukra az értékesítési és szervizhálózatuk kiépítése miatt azonban még éveket kell várni, ennélfogva sok próbálkozás a részükről már a kezdeti fázisban elhal, vagyis rövid távon ők sem jelentenek megoldást a magyar autóvásárlóknak.

Bíznak-e a magyarok a kínai kocsikban?

Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója korábban a VG-nek arról beszélt, hogy feléjük él a fogyasztói bizalom, a tízéves Audi, Seat, Skoda és Volkswagen modellek ugyanis nem csak ikonikusak, de keresettek is a magyar piacon. A vevőik éppen ezért tudják, hogy ezekre nem rövid távon fektetik be a pénzüket, mert ha használtan is vásárolják meg őket, még hosszú évekig autózhatnak velük. Kiemelte: a magyarok vonakodnak az ismeretlentől, hiába kedvezőbb árban, esetleg hatótávban, a hazánkban régóta működő autókereskedők, -importőrök emiatt továbbra is előnyben vannak.