Győri mérnökök tavaly sofőr nélkül irányítottak egy személyautót a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályáján a Magyar Telekom által biztosított 5G Campus mobilhálózat segítségével. A jövő egy ideje már ismert a témában, és tulajdonképpen a megoldás is, hiszen a távolról vezénylésen át vezet az út az önvezetésig.

Hasonlóan vélekednek az angliai Milton Keynes városában működő Imperium Drive-nál is, amelytől immár vezető nélküli kocsikat lehet kölcsönözni. Ehhez a helyieknek ráadásul ki sem kell mozdulniuk az otthonukból, a jármű ugyanis házhoz jön – ahogy kell, teljesen üresen. A „pilóta” pedig monitoron követi az eseményeket.

Koosha Kaveh ügyvezető a BBC Top Gear című magazinjában arról beszélt, hogy a többi vállalkozástól eltérően nem akarják teljesen kiiktatni az embert mint munkarőt, hiszen a mesterséges intelligencián alapuló rendszert valakinek felügyelni kell. A jelenlegi 1:1 arány azonban hosszú távon nem kifizetődő, éppen ezért azt tervezik, hogy hús-vér kollégáik előbb 5, majd idővel 50 autót kezelnek a távolból.

Kaveh állítja, a fejlett algoritmussal ellátott kameráinak köszönhetően a kocsik kifejezetten biztonságosak, és extrém időjárási viszonyok között is képesek a lehető legjobban döntést meghozni, miközben nem kizáró ok a széles sávú, nagy adatviteli sebességű, 5. generációs telekommunikációs technika megléte sem, mivel 4G-t használva is jól lehet furikázni velük.

Újabb robotaxi kezdte meg a működését, de ez sem a Tesla Egyre több önvezető taxi van az utakon, de egyik sem Elon Musk ígéreteinek a valósággá válása.

A brit cég egyébként nem támaszt túl bonyolult felvételi követelményeket, aki náluk szeretne dolgozni, annak mindössze

B kategóriás brit jogosítványra,

angliai lakcímre,

helyismeretre van szüksége.

A gépkocsik 30 mérföld/órás (48 kilométer/óra) vég- és 20 mérföld/órás (32 kilométer/óra) átlagsebessége nem teszi lehetővé a száguldozást, bár erre nincs is szükség, hiszen a szolgálatást egyelőre kizárólag Milton Keynesben lehet igénybe venni.

Az Imperium Drive tarifái kifejezetten kedvezők, még a budapesti taxitársaságok viteldíjait is lekörözik.