Megdöbbentő közúti adatokról számoltak be a zsaruk

Az Országos Rendőr-főkapitányság júliusi célzott ellenőrzése során – a járművekben utazókat is figyelembe véve – összesen 12 008 ember nem kapcsolta be a biztonsági övét. A hatóság szerint még mindig nagyon sok sofőr gondolja úgy, hogy nem csatolja be magát, és inkább anélkül vezet. Mintegy 280-an gyermekbiztonsági ülést sem használtak a gyerekek szállításához.

11 perce | Szerző: N. P.

