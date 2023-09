Az elektromos autók javítására képzett független autószerelők hiánya gátat jelenthet az EV-k terjedésének. A probléma globális szintű. A képzett technikusok hiánya miatt a tulajdonosok csak nehezen találnak szerelőt a meghibásodott autókhoz, így pedig a márkaszervizek garanciális költségei is az egekbe szöknek.

Fotó: Shutterstock

Az elektromos autóipari szereplők egyöntetűen állítják, hogy minél gyorsabban ki kell építeni az EV-kre szakosodott független javítóműhelyek számát, hogy a szerviz mindenki számára elérhető és megfizethető legyen. A verseny hiánya miatt a márkaszervizek nincsenek rákényszerítve, hogy korrigálják az áraikat.

A független szerelők általában azért tartózkodnak az elektromos járművek javításától, mivel az ehhez szükséges képzés és a felszerelés túlságosan drága.

Ameddig az EV-k nem terjednek el nagyobb számban az utakon, addig a műhelyeknek nem éri meg ez a befektetés. Ráadásul az elektromos autók javítása veszélyesebb is a hagyományos meghajtásoknál. A tűz és az áramütés kockázata sokkal nagyobb, ráadásul a 400–800 voltos rendszerek könnyen meg is ölhetik az óvatlan szerelőt – erről a Reuters írt.

Egy olaszországi 60 éves műhelytulajdonos a Reutersnek azt mondta, hogy nem hajlandó 30 ezer euróért megvásárolni az EV-k javításához szükséges felszerelést, miközben alig vannak ilyen autók az olasz utakon, illetve a töltőállomások is csak ritkásan elszórva elérhetők az országban.

Döntött a német kormány: minden benzinkútra elektromos gyorstöltőket kell telepíteni A német kancellár, Olaf Scholz szerint a jövő az elektromos meghajtásé, s az országot fel kell készíteni az e-autók tárnyerésére. Az országban a kormány döntése értelmében minden benzinkútra elektromos töltőket kell telepíteni.

A Reuters szerint az autójavító szakmából már a koronavírus-járvány óta hiányzik a szükséges munkaerő. Ez nem lokális, hanem globális probléma. Ezen belül is alig van elérhető független autószerelő aki ért az elektromos járművekhez. Az angliai Institute of the Motor Industry (IMI) autóipari képzéseket működtető vállalat szerint, ha 2030 után Nagy-Britanniában életbe lép a fosszilis tüzelőanyaggal működő járművek értékesítésének tilalma, akkor 2032-re már 25 ezer szakember fog hiányozni az autószerelő szakmából, csak az Egyesült Királyságban.

Miközben a szerelők hiányoznak a márkakerekedések folyamatosan emelik a garancia árát.

A Tesla Model 3 esetében például egy év garancia háromszor többe kerül, mint az átlagos fosszilis meghajtású autók esetében – írta meg a Reuters. Európában az elektromos járművek egyébként is magasabb áron elérhetőek, mint a hagyományos autók, de a garanciális költségek ilyen szintű áremelkedés mellett az EV-k csak egy szűk réteg számára maradnak hozzáférhetők.

Egyes becslések szerint az Egyesült Királyságban az autószerelők 20 százaléka kapott valamilyen képzést az elektromos járművekkel kapcsolatban, de csak 1 százalékuk képes egy rutin karbantartásnál többet elvégezni ezeken az autókon.