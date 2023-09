Leállt a győri Audi-gyár, az egész Volkswagen csoport bajba került

Hekkertámadásról szólnak egyes hírek a Volkswagen csoport működésében fellépő problémák miatt. A vállalatcsoport több márkáját is érintette egy informatikai probléma, több üzemük is leállt. Szerdán a győri Audi-gyár is leállt, de gyorsan sikerül elhárítani a hibát.

53 perce | Szerző: P. A. R.

