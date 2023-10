A detroiti nagy hármassal szemben elért győzelem után az amerikai autóipari szakszervezet (UAW) újabb célt tűzött ki magának. A szervezet elnöke, Shawn Fain vasárnap arról beszélt, hogy amikor 2028-ban a most megkötött négy és fél éves szerződések lejárnak, már nem a nagy hármassal, hanem a nagy ötössel vagy hatossal fognak szembenézni.

Az Egyesült Államokban sok nagy autógyártó volt képes elkerülni eddig azt, hogy gyáraiban szakszervezetek alakuljanak, a Toyotától a Volkswagenig, de az UAW számára a Tesla lehet a legfőbb célpont. A világ legértékesebb autógyártója több tízezer munkást alkalmaz kaliforniai, texasi, New York-i vagy épp nevadai gyáraiban, akiknek nincs érdekképviseletük. Ráadásul az elektromosautó-gyártó sokak szerint a jövőt képviseli a General Motorsszal, a Stellantisszal és Forddal szemben.

Fotó: Getty Images

A 20 ezer főt foglalkoztató, kaliforniai, fremonti gyárban már az UAW szervezőbizottsága is megalakult, hogy megkezdje a szakszervezet létrehozását. Nem lesz azonban könnyű dolguk, hiszen

a céget vezető Elon Musk hírhedten szakszervezet-ellenes, és a legutóbbi érdekképviseleti kampányban részt vevők többsége már nem dolgozik a gyárban.

A fremonti üzemben ugyan korábban már jelen voltak a szakszervezetek, ám akkor még nem a Tesláé volt az üzem, hanem a Toyota és a GM működtetett ott közös gyárat. A GM csődeljárása 2009-ben, majd a Toyota továbbállása egy évvel később azonban kiürítette a gyárcsarnokot, amit ekkor szerzett meg a Tesla.

A legutóbbi szakszervezeti kampányt 2016-ban indította el a Tesla egy fremonti munkása, Jose Moran, aki ellen személyesen Musk is felszólalt.

A szervezkedés leállítása érdekében a Tesla minden legális és a munkaügyi hatóságok szerint több illegális lépést tett meg,

így a szakszervezet alapítása még a szavazásig sem jutott el. Musk azóta számtalanszor bizonyította, hogy nem hátrál meg a jogi csaták elől, és a szakszervezetekkel szemben sem lett megengedőbb.

Azonban időközben az UAW élén ezetőváltás történt, a szakszervezet éléről eltávolították a korábbi korrupt elnököt, Dennis Williamst, akit szakszervezeti pénzek elsikkasztásában találtak bűnösnek – írja a Bloomberg. A szakszervezetek támogatottsága is ugrásszerűen nőtt az elmúlt években, így míg 2016-ban csak az amerikaiak fele támogatta őket, azóta elfogadottságuk elérte a kétharmados szintet.

Fain arról is beszélt, hogy nemcsak az autóipari munkásokért, de az egész munkásosztályért síkra szállna, és szánalmasnak minősítette a Tesla béreit, amelyek csak azt szolgálják, hogy a Muskhoz hasonló kapzsi emberek rakétákat lődözzenek az égbe. A Tesla ellen ráadásul faji diszkrimináció miatt is indult eljárás.

A szakszervezetek esélyeit növeli, hogy újabban több, korábban bevehetetlennek gondolt cégben is meg tudták vetni a lábukat, így szakszervezet alakulhatott az Amazonnál vagy a Starbucksnál is. Az UAW által elért eredmények a héten véget ért, hathetes sztrájk során szintén a szakszervezet mellett szólnak, ám várhatóan Musk sem fog visszariadni az akár illegális lépésektől sem, hogy gátat vessen a szervezkedésnek. Musknak nem csupán az Egyesült Államokban, de Németországban is meggyűlik a baja a szakszervezetekkel.