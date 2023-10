A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, szeptember végi jelentése kimutatta, hogy az itthoni személygépjármű-állomány átlagos kora 15,6 évre emelkedett a 2022. decemberi 15,4 évről. Ez alatt az időszak alatt ugyanakkor több mint 47 ezerrel nőtt a magyar rendszámú személyautók száma, részben új, másrészt import kocsikkal gyarapodva. Az utóbbi halmaz ugyanakkor nem hozott frissülést, ugyanis az a hozzávetőlegesen június végéig behozott 50 ezer példány 60 százaléka 10 évnél idősebb volt. Így az autócserére a megoldást továbbra is az idős hazai használtkocsi-flotta jelenti, amely továbbra is igencsak népszerű a vásárlók körében: június végéig 416 835 darab cserélt belőlük gazdát a határon belül. Elgondolkodtató az a tény, hogy 10 évvel ezelőtt mindössze 13 év volt az átlagéletkor a KSH adatai szerint – írja közleményében az országos hálózattal rendelkező használtautó-specialista Das WeltAuto.

Fotó: Rákóczy Ádám/Kisalföld

„Egyre súlyosabb a helyzet Magyarországon, az autók átlagos kora ugyanis megállíthatatlanul nő. Ez azért is komoly probléma, mert a magyarok idős, sok esetben veszélyes állapotú kocsikkal járnak.”

Az ilyen öreg járművek tulajdonosai – az eladásra készülve – az utolsó egy-két évben jellemzően már nem igazán törődnek a karbantartással, gyakran az olajcsere is elmarad, és ezáltal korszerűtlen, rendkívül elhanyagolt autók közlekednek az utakon,

melyek ráadásul a napjainkban elvárt környezetvédelmi normákat sem teljesítik – mondta Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója. A szakember azt is hozzátette, hogy ezek a kocsik várhatóan öt éven belül használhatatlanná válnak, vagy gazdasági totálkárosak lesznek, mégpedig azért, mert nagyon sokba kerül az olcsón vásárolt, de hibás, öreg modellek tisztességes rendbehozatala.

A KSH egyébként márkákra bontva is közzétette a Magyarországon forgalomban levő autók kor szerinti listáját, amelyet a Zastava vezet 36,9 éves átlagéletkorával. A napjainkban is kapható típusok közül – a népszerű old timerek miatt –

a Fiat az éllovas a 17,3 átlagévével, közvetlenül

az Opelt (11,3 év) és

a Volkswagent (12,7 év) megelőzve.

Tóth szerint akkor csökkenhet a hazai állomány átlagéletkora, amennyiben rendeződik az újautó-értékesítés, és cs az importban megjelenő koros modellek száma.