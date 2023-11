A vecsési beruházásukkal kapcsolatban a bokrétaünnepségen úgy fogalmazott, hogy ez új kihívás és jelentős helyszín a Magna számára. Mit értett ez alatt?

Korábban több lehetőséget mérlegeltünk: Budapest mellett Debrecen, Kecskemét és még egy magyarországi település is felmerült a projekt helyszíneként. Fontos szempont volt számunkra az infrastruktúra megléte mellett a jövőbeni fejlesztések lehetősége. Viszonylag hamar kellett döntenünk az építkezéssel kapcsolatban, kevesebb mint hat hónap alatt sikerült minden részletben megállapodnunk a kivitelezőkkel. Az autóiparban az ilyen beruházásokra egyébként sincs sok idő, általában csak két év. Úgy tervezzük, hogy 2025 végén elindítjuk a termelést a vecsési létesítményünkben, de ezt megelőzően, már 2024 márciusában telepíteni szeretnénk ide az első berendezéseinket, hogy ezt követően megkezdjük a mintapéldányok gyártását.

A beruházás kivitelezésében közös nevezőre és ideális partnerre találtunk a belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező WLP (Weerts Logistics Park) - RaktárAD csoportban. A cégcsoport mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető leghatékonyabb módon, rugalmasan, gyors reakció idő alatt, az ügyfélközpontúság figyelembevételével szolgálja ki kis-, közepes, valamint nagyvállalati ügyfeleit.

Lerouge Gauthier szerint az autóiparban még senki nem tudja, hogy mennyi elektromos autóra lesz szükség a világon

Azt is elmondta, leendő magyarországi üzemük teljesítménye részben attól is függ, hogy az ügyfeleik mennyi autót értékesítenek a jövőben. Az autóipar jelenlegi helyzete ad okot a bizakodásra?

Ha Európát nézzük, akkor igen, hiszen évről évre több autót adnak el. E trend idén sem változott, szóval erre nem panaszkodhatunk. A legnagyobb bizonytalanságot az iparágon belül az elektromos átállás okozza. A mi részünkről az továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy a vevőink képesek lesznek-e a várakozásaiknak megfelelő ütemben értékesíteni majd a villanyos járműveiket.

A Magnának egyébként milyen tervei vannak az elektrifikációt illetően?

Ez számunkra is egy ismeretlen terület, úgyhogy egyelőre nekünk is csak becsléseink vannak ezzel kapcsolatban. Mostanáig senki nem tudta még megmondani, hogy mennyi elektromos autóra lesz szükség a világon, és azt sem, a jövőben ezek milyen aránnyal bírnak majd a belső égésű motoros kocsikkal szemben.

Ön személy szerint egyetért az elektromos forradalommal?

Két tényezőtől függ szerintem, hogy milyen gyorsan zajlik le az átállás, az egyik az akkumulátorok hatótávolsága. Papíron az 500-600 kilométer ugyan jól mutat, de a realitás sokkal inkább valahol a 400 kilométer környékén van jelenleg. Az igazi „game changer” az lesz, amikor ez a szám felugrik a 600-700-as értékre. A másik faktor a volumen.

Úgy lesznek egyre olcsóbbak és mindenki számára elérhetők az elektromos autók, ha többet gyártanak belőlük, a mennyiség növekedésével pedig csökkenni fog az áruk.

Eljön tehát az a pont, amikor a belső égésű motoros kocsik többe kerülnek majd a villanyosoknál.

A témánál maradva: az nemrég vizsgálatot jelentett be a kínai elektromos autók „piactorzító” hatása miatt. Erről mi a véleménye?

A közelmúltban voltam a müncheni autóshow-n, amely hemzsegett a kínai kiállítóktól, a standjaik lepipálták mindenkiét. Nem kérdés, a kínaiak már itt vannak, és nem csak versenyképes ajánlatokkal rukkolnak ki, de magas minőséget is képviselnek – egyértelmű veszélyt jelentenek a kontinentális márkákra nézve. Legyünk őszinték, az európai gyártók egyelőre vesztésre állnak ebben a versenyben.

A világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója A Magna egyike a világ legnagyobb autóipari beszállítóinak. A 171 ezer alkalmazottból álló mobilitástechnológiai vállalat globális hálózata 341 gyártóegységet, 88 termékfejlesztési, mérnöki és értékesítési központot foglal magába 29 országban. 2023 első negyedévében az értékesítés volumene elérte a 37,8 milliárd dollárt. Ügyfélbázisa többek között az alábbi cégekből tevődik össze: BMW, Mercedes-Benz, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, Toyota, Volkswagen Group, Volvo, Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mit gondol, megfér egymás mellett kínai és európai gyártó egy olyan kis országban, mint mondjuk, a magyar?

A BYD-val kapcsolatban továbbra is sok a spekuláció, és ha a pletykáknak hinni lehet, az önök országa is a potenciális európai helyszínei között van. Kiélezett harc folyik az autóiparban, ez egy ilyen világ, de a piaci szereplők eddig jól megfértek egymás mellett.

Számunkra a BYD amúgy sem versenytárs, hanem egy potenciális ügyfél lenne, vagyis nincs az ellen kifogásunk, ha végül Magyarországra jönne,

főleg azért, mert mi nem autókat, hanem alkatrészeket gyártunk.

A Magnának nincs kifogása az ellen, ha a BYD végül tényleg Magyarországon kötne ki

Köztudott, hogy a Magna is nyitott a mesterséges intelligencia alkalmazására. Miként látja az MI szerepét az autóiparban?

Nem lehet megkerülni és kikerülni ezt a kérdést: a mesterséges intelligenciával minden iparági szereplőnek foglalkoznia kell. Az MI egyre inkább jelen van a berendezéseinkben, az épületeinkben, meghatározó tényező a hatékonyságunk fejlesztésében. Megtettük az első lépéseket, sokat invesztáltunk projektekbe ezen a területen, miközben hasonló mértékben fektettünk pénzt humán erőforrásba is. Olyan fejlesztőket keresünk, akik nemcsak értik a mesterséges intelligenciát, de magas szinten is használják. Azt azonban semmiképpen sem gondolom, hogy robotokkal kell helyettesíteni az embereket, úgy tekintek az MI-re inkább, mint egy facilitátorra, amely segíti a hús-vér alkalmazottak munkáját.

Milyen hatása van a cégük életére az amerikai sztrájkok?

Lokális problémáról van szó, amely Észak-Amerikát érinti, és remélhetőleg ez így is marad. A sztrájk a Magna pénzügyi várakozásaira is hatással van, ezen belül is a profitunkra. Egy ilyen helyzetben nagyon gyorsan kell reagálni, a fixköltséget azonnal csökkenteni, mert a leállások során az autóipari vállatok minden nap veszteséget termelnek.