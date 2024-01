„Egy Lamborghinit rendeltem éppen, de csak három év múlva jön meg. Amikor ezt megtudtam, rendeltem egy McLarent is, ami jövőre érkezik. Igen, bosszúból vásároltam” – vallotta be még tavaly Jákob Zoltán üzletember. A Crystal Nails tulajdonosának a vagyonát a Forbes korábban 43,2 milliárd forintra becsülte, de a magazin legfrissebb, 2023-as ötvenes listájára már nem fért fel. Ennek ellenére decemberben újabb méregdrága autóval lepte meg magát, egy Ferrari Purosangue luxusterepjáróval, melynek értéke mintegy 200 millió forint. Ez a DataHouse adatbázisában is megjelent, ráadásul övé volt az egyetlen ilyen kocsi hazánkban. A világ leggyorsabb SUV-ja 725 lóerős, és 3,3 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.

Jákob Zoltán is ilyen Ferrarit hajt, csak más színben.

Fotó: Shutterstock

Melyek voltak a magyarok kedvenc luxusautói 2023-ban?

Miközben 107 720 darab új személygépjárművet helyeztek itthon forgalomba tavaly, ami az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva 3,4 százalékos visszaesés, addig a drágább modelleket preferáló honfitársaink vásárlóereje a statisztika szerint alig változott: BMW-ből például több fogyott, mint Daciából.

A magyarok kedvenc sportautója tavaly a Porsche 911-es volt, a luxuslimuzinok között pedig a Mercedes S osztály végzett az élen – szúrta ki a Pénzcentrum. Az előbbi kategóriában a top 5 így néz ki:

Porsche 911 (133 darab) Ford Mustang (84) BMW 8-sorozat (51) Audi TT (33) Mercedes AMG GT (32)

A bajnok 911-es alapára 40 millió forintnál kezdődik, de nem ez a legdrágább a fenti rangsorban, hanem az AMG-s Merci, amely 81 millió forinttól indul.

Tavaly 133 darab Porsche 911-est helyeztek forgalomba Magyarországon.

Fotó: Porsche

A klasszikus luxusszegmensben ekképpen nézett ki az ötös lista:

Mercedes S osztály (167 forgalomba helyezés) BMW 7-sorozat (76) Mercedes-Maybach S osztály (44) Mercedes EQS (28) Mercedes AMG S osztály (25)

Az éllovas S osztályú Mercedesért legkevesebb 40 millió forintot kell fizetni, az élmezőnybe tartozók közül pedig a legtöbbet a német prémiummárka AMG-s sportváltozatáért – minimum 91 millió forintot.

A luxustípusok további térnyerését jelzi Magyarországon, hogy a Mercedes a Top End Vehicle (TEV) szegmensben is kiemelkedően teljesített itthon: a regisztrált modelljeik több mint 22 százaléka (956 darab) ebből a kategóriából került ki.

Vették az S osztályú Mercit a magyarok, mint a cukrot.

Fotó: Shutterstock

Milyen különleges luxusautókat vettek a magyarok tavaly?

Egzotikus Ferrarik is megjelentek a magyar utakon 2023-ban:

a 150-160 millió forintos SF90-ből három,

a legalább 125-130 milliós 296 GTB-ből hét,

utóbbi ugyanilyen árkategóriájú GTS-változatából pedig ugyancsak három.

Egy 80 milliós Lamborghini Huracánra, valamint két, egyenként nagyjából 100 millió forintos Maserati MC20-ra is került magyar rendszám.

A kuriózumok közé tartozik még a 102 milliós Rolls-Royce Ghost, a 35 millióról induló Maserati Ghibli és a 65 milliós alapárú Bentley Flying Spur, amelyből négyet regisztráltak.

Riedl Tamás, a Bentley értékesítési vezetője a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy Magyarországon kétezer háztartás tartozik abba a potenciális ügyfélkörbe, amelynek tagjai rendszeresen vásárolnak luxustermékeket: egyebek között autókat, ékszereket, ruhákat, kiegészítőket, órákat, bútorokat vagy esetleg parfümöket. Szerinte kicsi ország a mienk, ezért vannak átfedések az ügyfelek között. „Sokan közülük ismerik egymást, üzleti kapcsolatban állnak, barátok, tehát nem egy óriási piacról van szó, mindössze öt-hat világmárka képviselteti magát nálunk. Ezek a gyártók határozzák meg a hazai autóiparban a luxusvásárlásokat” – mondta.