A Dacia bemutatta a Spring elektromos városi autó átformált változatát, amelyben a műszerfal teljesen új, és még több technológia található benne. Az ígért hatótáv több mint 220 km. Az előjegyzési lehetőség tavasszal indul, a piaci bevezetést ez év nyarán tervezik – közölte a hotnews.ro.

Az autó akkumulátora 26,8 kWh. Az ígért energiafogyasztás 14,6 kWh/100 km alatt van. Az autó alapfelszereltsége egy 7 kW-os váltóáramú töltő, amely lehetővé teszi az akkumulátor 20-ról 100 százalékra történő feltöltését egy háztartási konnektorban kevesebb mint 11 óra alatt, vagy mindössze 4 óra alatt egy 7 kW-os fali doboz használatával. Opcióként 30 kW-os egyenáramú töltő is elérhető, amely 20-ról 80 százalékra gyors töltést tesz lehetővé mindössze 45 perc alatt.

A Spring a maga 3,70 m-es hosszával továbbra is a legkisebb modell a kínálatban (a Sandero 4,09 m hosszú). Az új Spring most már a 65 LE/48 kW-os motorral rendelkezik a változatok szélesebb választékában. De a 45 lóerős motoros változatban is megmarad.

A Dacia közleménye szerint a Spring két egymást követő évben, 2022-ben és 2023-ban a harmadik helyet foglalta el Európában a magánügyfelek legkeresettebb elektromos autóinak rangsorában. A Dacia 2021-ben dobta piacra első elektromos autóját, a Springet, azóta 140 000 példányt értékesítette, ebből több mint 15 000 darabot Romániában.