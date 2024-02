Debreceni BMW-gyár: elégedett a cég vezetője, látványos fotókon az építkezés

Hans-Peter Kemser szerint már csak néhány hónapot kell várni, hogy megkezdjék a Neue Klasse előszériás gyártását, új mércét felállítva ezzel az autóra és az ottani folyamatokra is. A debreceni BMW-gyár elnök-vezérigazgatója elégedett az építkezés előrehaladásával, a nem termelési dolgozók pedig már be is költözhettek a cég kommunikációs központjába, ahol többek között egy étterem, egy laboratórium és egy egészségügyi részleg is helyet kapott.

2024.02.13. 18:04 | Szerző: Nagy Péter

„Néhány hónapon belül megkezdjük a Neue Klasse előszériás gyártását Debrecenben, új mércét állítva fel ezzel. Ez nemcsak az autóra, hanem az itteni folyamatokra is vonatkozik” – idézi a BMW Group honlapja Hans-Peter Kemsert, a debreceni gyár elnök-vezérigazgatóját. A hajdúsági járműüzem vezetője elégedett az építkezés előrehaladásával, a német márka azon magyarországi munkatársai, akik nem a termelésben dolgoznak, már birtokba is vették az úgynevezett kommunikációs központot. Az építészeti terveket és a megvalósítást teljes mértékben a BMW iFACTORY koncepciója alapján alakították ki. A nem termelésben dolgozó kollégák már birtokba vették a debreceni BMW-gyár kommunikációs központját

Fotó: BMW Group Mit jelent az iFactory-koncepció? A portál azt írja, a digitalizáció már jelenleg is nagy szerepet játszik az üzemépítésben. Minden BMW-gyárnak ugyanis megalkották a digitális ikertestvérét: egy fotorealisztikus 3D-makettet, amelyben a munkatársak és a gépek mozgása, tevékenysége is le van modellezve. A debrecenié már 2023-ban megkezdte a termelést. Az iFactory-koncepció lényege, hogy a Föld bármely pontjáról, bármikor beléphetnek a német gyártó szakemberei, hogy a folyamatok fejlesztésén dolgozzanak, új modellek gyártását integrálják, vagyis hogy átlássák a gyártás menetét, és észre vegyék, hol lenne érdemes változtatni – emlékeztet korábbi cikkében a Gyártástrend.hu. A BMW élen jár a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő potenciál kihasználásában: például a vállalat kamerái minden elkészült autóról fényképet készítenek, amelyek alapján az MI-technológia kiszúrja az esetleges gyártási hibákat, vagy a fogyasztásmérő szenzoroknak köszönhetően a legtöbbször még azelőtt kicserélik a szállítószalagok elhasználódó alkatrészeit, mielőtt a meghibásodás, így pedig a leállás bekövetkezne. Az ígérik, a debreceni gyár az összes iFactory közül a legmodernebb lesz. A fenntarthatósági megoldások mellett az újrahasznosítható fabútorok is nagy hangsúlyt kaptak a debreceni BMW-gyárban

Fotó: BMW Group Továbbfejlesztették a lipcsei üzemet A BMW Group lipcsei gyárának központi épületére alapozva a debreceni kommunikációs „bázis” a karosszéria-, a festőüzem és az összeszerelő csarnok technológiái közötti kapcsolatot is megtestesíti. A BMW a honlapján arról számol be, hogy nem álltak meg az etalonként használt németországi létesítménynél, hanem továbbfejlesztették az alapgondolatát, és egy olyan központi épületet hoztak létre, amelyben a hálózati koncepció egyértelműen előtérbe került. Az építészeti tervek a nyitott terek elvének megfelelően készültek el, ami egyaránt lehetőséget nyújt az együttműködésre és az egyéni fókuszálásra. A kétszintes, körülbelül 19 ezer négyzetméteres kommunikációs központban 9406 négyzetméternyi irodaterületet található. Az irodahelyiségek kialakításában fontos szerepet kaptak a fenntartható megoldások: a zöld falak,

a papírmentesség vagy

az 5G-technológia. Ahogy az újrahasznosítható fabútorok is. A napokban hivatalosan is megnyitották a BMW Group Gyár Debrecen éttermét

Fotó: BMW Group Mi történik a debreceni BMW-gyár kommunikációs központjában? Három fő gyártási terület helyezkedik el az adminisztrációs helyszín körül: az irodaháztól jobbra található karosszériaüzemből a még festetlen karosszériák egy szállítóhídon keresztül érkeznek, majd az emberek feje fölött, jól látható módon, a kommunikációs központon át, a középen mögötte elhelyezkedő festőüzembe kerülnek át. Innen, az immáron színüket elnyert karosszériák ismét az irodaépületen keresztül tovább haladnak az attól balra elhelyezkedő összeszerelő-üzembe. Így a termékek útja azok számára is jól látható, akik nem közvetlenül a gyártásban dolgoznak. A kommunikációs központ földszintjén, 1300 négyzetméteren egy korszerű laboratórium is otthonra talált, ahol a Neue Klasse-modellek színeinek prémium minőségét fogják biztosítani. Az épületben lesz a gyár 700 négyzetméteres, jól felszerelt egészségügyi központja is, amely több között prevenciós kampányokat is megvalósít. A vállalat tudatta, hogy a napokban hivatalosan is megnyitották a BMW Group Gyár Debrecen éttermét, ahol minden nap többféle menüből választhatnak a munkatársak. A debreceni BMW-gyárnak már 1000 alkalmazottja van

Fotó: BMW Group Évente 150 ezer BMW készül majd Debrecenben Mint ismert, Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épít, prés-, karosszéria-, fényező- és összeszerelő-üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A német vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forint) fektet be a telephelybe, ahol 2025-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket gyártanak majd. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd itt. A cégnek már most 1000 alkalmazottja van. A leendő dolgozókat klasszikus juttatásokkal és kedvezményes autókkal csábítják.