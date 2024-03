A Porsche megmutatta, hogyan kell egy 50 millió forintos elektromos autót vízre tenni – fotók

Nem fogta vissza magát a Porsche: a Taycan modellcsalád új generációjának statikus bemutatóját a prágai Moldva folyóra szervezte ki. A német prémiummárka első elektromos autójának 4S Sport Turismo típusú változatát egy daruval emelték hajóra, a folyamat több mint 30 percig tartott. A 126 ezer eurós (49,91 millió forint) járművet menet közben, a vízen leplezték le szlovén, szlovák és magyar újságírók társaságában. Az eseményre a Világgazdaság is meghívót kapott.

A Moldva folyón leplezte le a Porsche a Taycan 4S Sport Turismót / Fotó: Maximilian Balazs / Porsche

A rózsaszín egyik árnyalatában (frozen berry metallic) pompázó Porsche Taycan 4S Sport Turismo

3,7 másodperc alatt gyorsul nulláról százra,

250 kilométer per órás végsebességgel rendelkezik,

WLTP-hatótávja 522 és 616 kilométer közé esik,

Performance Plus akkumulátorának bruttó kapacitása 105 kilowatt per óra,

töltési ideje (10-ről 80 százalékra) 15 Celsius-fokos külső hőmérséklet esetén 18 perc,

alapfelszereltsége közé tartozik a légrugózás,

négyféle hajtáslánccal, hátsó-, valamint összkerékhajtással is elérhető.

A Porsche már 150 ezer Taycant gyártott, legfontosabb különálló piaca jelenleg az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Kína. A tavaly elért 40 629 darabos eladás kifejezetten megsüvegelendő eredmény egy elektromos luxusautó esetében.

A Taycan a frissítést követően a rózsaszín egyik árnyalatában (frozen berry) pompázik / Fotó: Maximilian Balazs / Porsche

Minden frissített Taycan-modell alapfelszereltségként kapja az adaptív légrugózást, az új Porsche Active Ride felfüggesztés pedig opcionálisan rendelhető az összkerékhajtású változatokhoz. Az utóbbi érdekessége, látványossága, hogy folyamatosan vízszintesen tartja a jármű karosszériáját, még dinamikus fékezés, kormányzás és gyorsítás során is, a lágy rugózás révén ráadásul a rendszer szinte minden úthibát teljesen elnyel.

A sorozatgyártás felé vezető úton a fejlesztőmérnökök és a tesztpilóták több mint 3,6 millió kilométert tettek meg világszerte az álcázott tesztautókkal, hogy továbbfejlesszék a Porsche teljesen elektromos sportautóját.

A Porsche Taycan 4S Sport Turismo 3,7 másodperc alatt gyorsul nulláról százra / Fotó: Porsche

Sokat várnak az új modellektől, így az új Panamerától vagy a teljesen elektromos Macantól is. A német vállalatnál ugyan állítják, az új Taycan családot nem a legnagyobb Porsche-piacra, a kínaira szánták, de az azért valószínűsíthető, hogy az előbbi típusok sikeressége (is) nagyban függ majd az ázsiai óriás gazdasági teljesítményétől.

Azt is egyértelműsítették korábban, hogy nem vesznek részt a kiélezett diszkontharcban a meggyengült kínai piacon, és továbbra is ragaszkodnak a prémiumáraik fenntartásához, még akkor is, ha ez a részesedésükbe kerül. A Porsche főnöke, Oliver Blume szerint továbbra is az értéket képviselik a mennyiséggel szemben, és ez a stratégia volt az oka annak, hogy 2023-ban a kínai szállítások 15 százalékkal estek vissza, miközben a helyi gazdaság válsággal néz szembe. Blume elmondta, hogy bár sok autógyártó kínál kedvezményeket Kínában, a Porsche nem követi ezt a tendenciát, ezért tulajdonképpen szándékosan „szabotálta” az ottani értékesítési volumenét.

A tesztpilóták több mint 3,6 millió kilométert tettek meg a Taycan fejlesztése során / Fotó: Porsche

A menedzsment várakozásai szerint az árbevétel a tavalyi 40,5 milliárddal szemben idén 40–42 milliárd euró között mozog majd a Porschénál.