Debreceni BMW-gyár: újabb mérföldkőhöz érkezett a beruházás – videó

Egészségügyi központot avattak a BMW debreceni gyárában: a 700 négyzetméteres létesítményben három orvos, három asszisztens és egy dietetikusgyakornok nyújt támogatást az alkalmazottaknak. Az alapellátási és sürgősségi feladatokat is végző központban az üzem munkatársai szűrő- és további preventív programokon is részt vehetnek, illetve egészségügyi tanácsadásban is részesülhetnek.

2024.03.18. 14:59 | Szerző: Nagy Péter

Végleges helyére költözött a BMW Group debreceni gyárában a 2022 júniusa, azaz az alapkőletétel óta működő egészségügyi központ. A 700 négyzetméteres létesítmény a kommunikációs központban kapott helyett. A közlemény szerint eddig egy konténerépületben biztosította a német vállalat ezt a szolgáltatást a cívisvárosban, bár a jogszabály által kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szűrővizsgálatokon messze túlmutatott. Három orvos, három asszisztens és egy dietetikus-yakornok dolgozik majd a debreceni BMW-gyár egészségügyi központjában / Fotó: BMW Group Az alapellátási és sürgősségi feladatokat is ellátó intézményben a hajdúsági BMW-üzem munkatársai szűrő és további preventív programokon is részt vehetnek, illetve egészségügyi tanácsadásban is részesülhetnek. A korábban megszervezett vizsgálatok segítségével (melanóma-, tüdőszűrés és allergiavizsgálat) idejében derült fény különböző egészségi problémákra. A központban fizikoterápiás kezeléseken, valamint egyéni és csoportos gyógytornán is részt vehetnek a munkavállalók. Az intézmény szolgáltatásportfóliója a jövőben még tovább bővül. Az egészségügyi központban jelenleg három orvos,

három asszisztens és

egy dietetikusgyakornok nyújt támogatást az alkalmazottaknak. Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója elmondta, világszerte minden központjukban megteremtik azokat az infrastrukturális és személyzeti feltételeket, amelyekkel nap mint nap segíthetik a munkatársakat az egészségük megőrzésében. Mint ismert, Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épít, prés-, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátormodulok összeszerelésével. A német gyártó több mint 2 milliárd eurót (790 milliárd forint) fektet be a telephelybe. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd itt, 2025-től pedig kizárólag tisztán elektromos meghajtású, és ekkor érkezik a Neue Klasse első modellje is. A cégnek már most több mint ezer alkalmazottja van. A leendő dolgozókat klasszikus juttatásokkal és kedvezményes autókkal csábítják.