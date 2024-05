Ebben még Ausztriát is megelőztük – megnéztük az autót, amelyből csak két darab van Magyarországon

„Elsősorban a Cuprát mint márkát akarjuk népszerűsíteni azáltal, hogy mindig a legújabb modelljeit mutatjuk be, állítjuk ki itt, másrészt az ide betérő ügyfeleket szeretnénk alapvető információkkal ellátni, miközben begyűjtjük tőlük a kereskedőknek szükséges adatokat. Fontos, hogy közvetlen értékesítés ezen a helyszínen nem lesz, inkább rendezvényekre fogjuk használni a bemutatótermet, de sajtóeseményeket, partnertalálkozókat és tréningeket is tartunk majd itt” – mondta a Cupra magyarországi márkaigazgatója, Rozgonyi Ádám a Cupra Garage in the City-koncepcióról.

A Tavascan a Cupra második tisztán elektromos modellje / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Cupra Garage in the City: ebben még Ausztriát is megelőztük

Ahogy arról a Világgazdaság már korábban beszámolt, mostantól az országban a budapesti Károly körúti létesítményben lesznek elsőként kiállítva a fiatal, sportos, dinamikus spanyol autómárka, a Cupra legfrissebb típusai, mint például a teljesen elektromos Tavascan, amit nálunk még be sem mutattak a nagyközönségnek.

Az Astoria és a Deák Ferenc tér között található 100 négyzetméteres showroom kialakítása annak ellenére csupán néhány hónapot vett igénybe, hogy gyakorlatilag teljes átalakításon esett át. Rozgonyi kiemelte: ez a régió első Cupra Garage in the City-je, úgyhogy

ebben még Ausztriát is megelőztük.

A 2018-ban bemutatott Cupra székhelye egyébként a barcelonai Martorellben található, ahol versenyműhely is működik, de márkaspecifikus értékesítési pontok immár az egész világon vannak a kiterjedt hálózatának köszönhetően.

Bécsben még nincs, de Budapesten már van Cupra Garage in the City / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Formentor VZ5 Century Bronze: az autó, amelyből 222 darab van a világon

Noha a legtöbb szempár érthetően a 4,64 méter hosszú, 186 centi széles és 1,6 méter magas, a nálunk még be sem árazott Tavascanra, a Cupra második tisztán elektromos modelljére szegeződött, a háttérben megbújt egy igazi ritkaság, a Formentor VZ5 Century Bronze limitált kiadású verziója, melynek alapára valahol 27 millió forintnál kezdődik. Ezt a sorozatot kifejezetten gyűjtőknek szánták, miután mindössze 222 példány készült belőle, és összesen kettő jutott el Magyarországra. A kiállított darab a 139-es sorszámot kapta.

Az öthengeres,

2,5 literes TSI-motor

390 lóerős (287 kW) teljesítményt és

480 newtonméteres maximális forgatónyomatékot biztosít.

A külső visszapillantó tükrök házai mellett a kipufogóvégcsövek is szénszálas rézből (Carbon Fiber Copper) készültek, csakúgy, mint a 20 hüvelykes, réztónusú könnyűfém keréktárcsák. Hátul kifejezetten tágas, a fekete, úgynevezett CUPBucket-ülések dominálnak a beltérben, az ajtókárpit dekorbetétjén pedig lézergravírozott sorszám igazolja a limitált szériát.

A Cupra Formentor VZ5 Century Bronze-ból csupán két darab található Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A győri Audi is „besegít”

Fiatal kora ellenére már mintegy 600 ezer Cupra „szaladgál” az utakon, idén márciusban ráadásul kilőtt az értékesítés. Magyarországon ugyanakkor még gyerekcipőben jár a márka, a megjelenése óta eddig 2466 darabot regisztráltak belőle itthon.

Elhangzott az is, hogy még idén megérkezik a Cupra Terramar, amely a győri Audi-üzemben gördül majd le a gyártósorról, 2025-ben pedig jön a Raval, a márka első elektromos városi kisautója. Ezen kívül négy jelenlegi típusuk újul meg, valamint három új érkezik hazánkba a következő egy-másfél évben.

Ami még érdekesség, hogy a Terramar ugyanazon a gyártósoron készül, mint az Audi Q3 és Q3 Sportback-modellek. Az Audi Hungaria és a Cupra kapcsolata ugyanis nem újkeletű: a győri vállalat számos motort szállít neki és Seatnak, köztük a legendás öthengeres benzinest.

Az egyik magyarországi Formentor VZ5 Century Bronze a 139-es sorozatszámot kapta / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Károly körúti Cupra Garage in the City május 6-tól látogatható hétfőtől szombatig. A spanyol cég azt reméli, bátorsággal, elszántsággal és mediterrán virtussal teret hasíthat magának a volumen- és prémiummárkák között.