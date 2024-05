MG-sztori: az első kínai gyártású autómárka, amely sikeresen megvetette a lábát a magyar piacon

Kicsivel több mint másfél év alatt – 2024. április végéig – 2414 MG típusú személyautó talált gazdára Magyarországon, de ez a szám mostanra már 2500 fölé emelkedett. A márka eredendően a sportautók iránt érdeklődők körében volt népszerű, a 2022-es magyar piacra lépéskor a nagyközönség ugyanakkor már a brit hagyományokon alapuló, kínai gyártású gépjárművekkel ismerkedett meg. Ennek köszönhetően az érdeklődők többsége tisztában van a vállalat múltjával és az autók jelenlegi előállítójával. „Sőt, azt tapasztaljuk, hogy a kínai gyártásra nem hátrányként tekintenek, hanem az innovatív, high-tech gyártási megoldásokkal azonosítják a vásárlók” – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az MG magyarországi importőri jogait gyakorló Duna Motors Disztribúció Kft.

Az MG szerint a kínai gyártásra már nem hátrányként tekintik a magyarok többsége / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

MG: további kínai márkák érkezése várható

Abban teljes az egyetértés, hogy az utóbbi évek turbulensen változó gazdasági környezete kihat az autópiacra és a vásárlóerőre is. Az MG-nél azt tapasztalják, hogy a globális és regionális gazdasági bizonytalanságok fokozzák az árérzékenységet, főleg a magánvásárlók tekintetében. „Ebből kiindulva azt prognosztizáljuk, hogy nem várható szignifikáns növekedés az előző évhez képest a magyar újautó-piacon.” Arra ugyanakkor rámutatnak, hogy

előreláthatólag további kínai márkák jelennek meg hazánkban a közeljövőben, ami élénkíteni fogja a versenyt.

Ígérik: alkalmazkodni fognak ezekhez a változásokhoz és kihívásokhoz, hogy továbbra is sikeresen növelhessék piaci részesedésüket.

Noha az egykori brit OEM immár a kínai SAIC alá tartozik, az MG mégis brit-kínai márkának vallja magát, mert „ez a korrekt”. A történelmük egészen 1924-re nyúlik vissza, vagyis idén százévesek, a sportautózásra épülő identitásuk pedig elvitathatatlan.

Mint ahogy az is, hogy a kínai tőke és a modern elektromos autógyártási technológia nélkül nem sikerült volna feléleszteni, életben tartani ezt a különleges értékekkel bíró brit márkát

– tették hozzá.

A brutális villanyautó, amely 415 kilométer per órás sebességre képes

A brit hagyományoknak amúgy a kínai tulajdonba kerülés után is nagy a jelentőségük, hiszen amellett, hogy az MG – követve a piaci trendeket – az SUV-szegmenssel kibővítette a kínálatát, a vezetési élményt előtérbe helyező sportautóvonalat is erősíti. Erre példaként az MG4 elektromos városi kisautó összkerékhajtású kivitelét, az MG4 XPowert hozták fel, illetve a centenárium kapcsán megalkotott MG Cyberstert, amely „méltó újraértelmezése az MG márkaesszenciájának”.

Ez a tisztán elektromos roadster összeköti a múltat a jövővel: az MGB ihlette Cyberster

hatótávolsága több mint 580 kilométer, miközben

3,2 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer per órás sebességre.

És természetesen ott van az idei pekingi autószalonon bemutatott 415 kilométer per órás végsebességre képes EXE181 elektromos tanulmányautó, melyet szintén egy legendás MG modellről, a „Roaring Raindrop” MG EX181-ről mintáztak. Az utóbbi már csak azért is ismerős lehet, mert 1959-től egészen 2014-ig tartotta a szárazföldi sebességrekordot 410,5 kilométer per órával.

Nem tudni, lesz-e MG-gyár Magyarországon

Az örökség tehát tovább él az új modellekben, az MG pedig az elektromos korszakban is elkötelezett a sebesség újradefiniálása iránt.

Többször szó esett már az MG Motors európai gyártóbázisáról, és rendre megemlítették ebben a kontextusban Magyarországot is mint lehetséges helyszínt, ez azonban még mindig csak pletyka.

Az azonban tény, hogy az tavaly október elején közölte: vizsgálatot indít a kínai elektromosautó-gyártóknak nyújtott, tiltottnak minősülő állami dotációk miatt. Brüsszel szerint Peking olyan támogatásokat juttathat ezeknek a vállalatoknak, amellyel torzítja a tisztességes versenyt. Az eljárás vége még az is lehet, hogy az EU védővámokat vet ki a kínai e-autókra. „Ennek a kérdésnek nem alakítói vagyunk, hanem elszenvedői. Megvárjuk, hogy az Európai Uniónak mi lesz az álláspontja, azután alkalmazkodunk hozzá” – válaszolta az MG.

Az MG-nél úgy gondolják, versenyképes áron kínálnak modern, megbízható és jól felszerelt járműveket / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Filléres autó: bóknak veszik

A márka európai piacnyerési stratégiája egyértelműen az, hogy versenyképes áron kínáljon modern, megbízható és jól felszerelt járműveket. A kedvezőbb árszint a kínai gyártásból kifolyólag a méretgazdaságosságnak köszönhető,

a SAIC ugyanis a világ hatodik legnagyobb autógyártójaként csak 2023-ban több mint 2,8 millió darab kocsit állított elő.

Ekkora mennyiségnél hatékonyan képesek optimalizálni a nyersanyagköltségeket, a gyártási folyamatokat és technológiákat, ami a termelékenység növelését és az egységkiadások csökkenését eredményezi.

Megítélésük és a visszajelzések alapján a versenytársakhoz viszonyítva az MG-k jó ár-érték arányt képviselnek, megfizethetők, és a szélesebb közönség számára is rendelkezésre állnak. Céljuk, hogy a legmodernebb technológiát és az elektromos autózást elérhető áron hozzáférhetővé tegyék mindazoknak, akik nyitottak rá.

Összességében nem bánják, hogy a magyar sajtóban többször „filléres autóként” hivatkoznak az MG-modellekre. „Ez a jelző lehet bók is, ha a fogyasztók számára a megfizethetőség és minőség, vagyis az ár-érték arány a legfontosabb szempontok” – magyarázták.