Nagyot drágult a kötelező biztosítás, de lassulhat az áremelések üteme

A normál használatú személyautók kötelező felelősségbiztosítása 11 százalékkal lett drágább egy év alatt, az átlagosan 56 ezer forint volt egy évre, ami a tavaly magas eredménye, de alacsonyabb annál – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A jegybank szerint az infláció csökkenése és a biztosítói kárráfordítások mérsékelt, mindössze 8 százalékos növekedése miatt a díjak konszolidációjára lehet számítani.

A kgfb-díjak növekedése negyedéves szinten 7 százalék volt, ami magasnak mondható, ám főként szezonális hatás eredménye. A jegybanki adatok szerint a vidéki autósok biztosítása 27 ezer forinttal olcsóbb átlagosan, mint a budapestieké, hiszen az előbb 52,4 ezer, az utóbbi pedig 79,8 ezer forint. Azonban

míg éves alapon a vidéki biztosítási díjak 12 százalékkal nőttek, addig Budapesten csak 7 százalékkal.

A nagy áremeléseknek vége

Mivel márciusban az infláció éves bázison már csak 3,6 százalék volt, a jegybank szerint a biztosítási díjak esetében is csökkenhet a drágulás üteme. Az MNB közölte azt is, hogy a kárráfordítások egy év alatt csak 8 százalékkal nőttek, így azok már negyedik negyedéve nőnek kisebb mértékben, mint a biztosítási díjak.

Tehát a díjak növekedését csak részben indokolja a károk növekedése.

A jegybank készít a személygépkocsikra egy korrigált Kgfb-indexet is, ami 130 százalékon áll most, miután kisebb emelkedést jelzett az első negyedévben. Ez a mutató az árváltozások indokoltságának mérésére szolgál, és a biztosítási adóval, illetve a kárkifizetések, tartalékolások hatásával kiigazítva mutatja be a nettó díjváltozást és 2021 elején érte el a csúcsot. A mostani szint a járvány előtti szintnek felel meg.

A kötelező biztosítások díjai a flottás segédmotoros kerékpárok kivételével minden jármű-kategóriában emelkedtek, különösen a flottás taxik és buszok esetében, ahol az árak több mint 20 százalékot nőttek. A nehéz pótkocsikra kötött biztosításokért azonban csak 3 százalékkal kellett többet fizetni.