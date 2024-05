Brutális növekedés az újautó-piacon: rákaptak a magyarok a Nissanra – ez az oka

A tavalyi első negyedévben még erősen érezhető volt a szállítási kapacitásoknak a gyártási láncban korábban fellépő hiánya – a félvezetők és a Covid utóhatása miatt –, és általánosságban az egész autóiparra jellemző, illetve a Nissannál is tapasztalható az ezekkel összefüggésben lévő magas árak befolyása – mondta a Világgazdaságnak Mihályi Norbert, a Grand Automotive Central Europe Kft. aftersales igazgatója azután, hogy a Nissan 2437 új autót helyezett forgalomba eddig idén Magyarországon, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi volumennek. Éves összevetésben a japán márka két népszerű típusa, az X-Trail és a Qashqai érte el a legnagyobb növekedést itthon.

Brutális növekedés az újautó-piacon: rákaptak a magyarok a Nissanra / Fotó: Sjoerd van der Wal

Mihályi hozzátette: a nagyon magas százalékos növekedés egyik oka az alacsony bázis volt, ezért hasonló mértékű növekedés nem valószínű, mivel 2023 május–júniusától már láthatóan javult a magyarországi értékesítés, tehát a május–júliusi időszakra már magasabb lesz a kiindulóbázis. Ugyanakkor 2024-re is mindenképpen további bővülést várnak.

X-Trail: versenyképes áron biztosítja a Nissan

Az X-Traillel kapcsolatban úgy fogalmazott, a tavalyi év még a 2022 őszén piacra dobott új modell bemutatásáról és felfutásáról szólt. Szerinte az előző verzióhoz képest a nagy növekedés oka az, hogy az új Nissan X-Trail szinte minden szegmensében hatalmasat változott:

méretben,

anyaghasználatban,

technológiában,

kényelemben és

formatervben,

miközben a hagyományos belső égésű hajtásláncok mellett megjelent az e-POWER / e-4ORCE meghajtás is, amellyel a vásárlók azon szegmensét is el tudták érni, akiknek nagy az affinitása a hibrid autók iránt.

„A sikerhez az is hozzájárul, hogy a Nissan nagyon versenyképes áron biztosítja ezt a modellt. A Grand Automotive is sokkal többet fektetett a népszerűsítésébe a kedvező értékesítési kilátások miatt” – jegyezte meg.

A legolcsóbb X-Trail az 1.5 VC-T Mild-Hybrid Xtronic CVT 2WD – 163 LE Acenta felszereltséggel 12 899 millió, a legdrágább e-POWER / e-4ORCE 4WD – 213LE-variáns pedig 19 799 millió forintért kapható jelenleg náluk kedvezményes áron.

A Qashqai szekerét az egyedülálló lízingajánlat is tolta

Amíg az X-Trailből 512 darabot regisztráltak január és április között hazánkban, addig Qashqaiból 1314-et. Az utóbbival kapcsolatban Mihályi Norbert szintén az e-POWER-technológia megjelenését említette meg: „Itt is szembesültünk korábban szállítási nehézségekkel, és idő is kellett, amíg a magyar vásárlók megismerték ezt az egyedülálló technológiát.”

A Qashqai népszerűsége részben a Nissan nullaszázalékos THM-es lízingajánlatának köszönhető, amellyel elsőként jött ki a Grand Automotive Central Europe Kft. a magyar piacon 2023 májusában, felismerve, hogy a magas árak, a finanszírozási környezet és a hitelkamatok mértéke sokakat távol tartott az új autó vásárlásától.

A kelendő X-Trail belső tere / Fotó: Nissan

Mihályi rámutatott: legjobb tudomásuk szerint ezen termék esetében ők kínálják a leghosszabb futamidőt és a legalacsonyabb önerőt.

Az extra kedvezmények okán a Qashqai 1.3 DIG-T Mild-Hybrid 140 2WD 6MT Acentea felszereltségben becsúszott 10 millió forint alá (9849 millió forint), a legtöbbet, 15 849 millió forintot pedig a Tekna+-csomagba tartozó e-Power 190 2WD-verzióért kell kiadni jelenleg.

A Qashqai esetében júliustól érkezik a megújult modell, míg az X-Trailből elérhető lesz majd egy limitált széria, az N-Trek-verzió, mellyel a szabadidejüket a természetben töltőket, családokat célozza meg a Nissan.

Mi a helyzet a használtautó-piacon?

A carVertical autóipari adatszolgáltató portál tájékoztatása szerint Magyarország a Qashqai iránti érdeklődés tekintetében a 9., az X-Trail irántiban pedig az 5. helyen áll Európában most, ami talán azt is jelzi, hogy a magyarok a használtautó-piacon is aktívan keresik ezeket a járműveket.

Érdekesség, hogy mindkét modell nagy népszerűségnek örvend a görögországi másodlagos piacon, de a románok is előszeretettel keresik ezeket a típusokat.