Világrekorder lett a több mint kétmilliárd forintos Lamborghini

Supercar Blondie, az ismert autós influenszer saját online árverési oldalt indított SBX Cars néven – írta a Totalcar. A szolgáltatás elsősorban különösen ritka és drága modellek árverezésére szakosodott, ezt pedig láthatóan komolyan vették az ügyfelek.

Világrekordnak számító áron kelt el az autó / Fotó: AFP

Az SBX Cars-on ugyanis nemrég

6 millió dollárért, azaz 2,2 milliárd forintért kelt el egy különösen ritka Lamborghini,

mely új világrekordnak számít az online árverésen elkelt autók között.

A szóban forgó autó egy 2015-ös Lamborghini Veneno Roadster, mely több szempontból is különleges. Először is, összesen kilenc darab ilyen modell készült, így az autó rendkívül ritkának számít. Másrészt ezt a konkrét példányt eredetileg Szaúd-Arábia királyi családja vásárolta meg, így előkelő gyökerekkel is rendelkezik. Harmadrészt pedig mindössze 1 778 kilométert futott – inkább volt tehát a garázs éke, mint gyakran használt élményautó.

A rekord eladási ár azonban így is kissé meglepő – írt az autókkal foglalkozó szaklap. Kiemelték, hogy az eddigi legdrágább online aukción eladott autó egy 2017-es Ferrari LaFerrari Aperta volt, melyért 5,36 millió dollárt fizetett az új tulajdonos. A Veneno Roadster ennél közel 700 ezer dollárral többért kel el.

Könnyen lehet azonban, hogy ez a rekord sem lesz hosszú életű. Hamarosan egy alig több mint 200 kilométert futott keménytetős Veneno is kalapács alá kerül az SBX Carson, melyből csupán négy példány létezik.