A magyar piacon is élre tör a BYD

A kínai BYD gyorsan növeli jelenlétét a magyarországi újautó-piacon. A konnektorról tölthető, tisztán elektromos (BEV) és plug-in hybrid autók közös kategóriájában (New Energy Vehicle (NEV)) világelső gyártó októberi magyarországi megjelenése után az idén júliusban már a legtöbb eladott autóról számolt be az elektromos járművek szegmensében – derül ki a BYD PR Hungary szerdai közleményéből.

Az elektromos autók piacán gyorsan megelőzött mindenkit a BYD hazánkban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BYD már most is első, de ez még csak a kezdet

A kínai márka által júliusban hazánkban eladott 148 személyautó 25,4 százalékot jelent a BEV kategóriában, míg a január óta eladott 663 autó 12,7 százalékos részesedést jelent.

Erhardt Péter PR-vezető elmondta, hogy az elektromos járművekre vonatkozó kormányzati ösztönzőprogramban megrendelt autók kiszállításainak gyorsulása bizakodásra ad okot,

az eddigi regisztrációk alapján az év végéig a mostani eredmény akár megtöbbszöröződhet.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg három márkakereskedés foglalkozik a BYD márkával Magyarországon, ám számuk a gyártó ígéretének megfelelően az országos hálózat kiépítésének keretében már az idén bővül.

A PR-vezető arra is kitért, hogy a BYD bővíti modellkínálatát, a tisztán elektromos járművek mellett már 2024-ben plug in hibrid modellekkel is jelen lesz Magyarországon.

A cég 2023-ban bejelentette, hogy több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden.