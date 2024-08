Az EU meghajlik Peking akarata előtt: kisebb vámot vetnének ki a kínai autókra

Az Európai Unió kereskedelmi biztosa, Valdis Dombrovskis arról beszélt, hogy szükség van a kínai elektromos autókat érintő vámokra, de készek enyhíteni a korábbi terveken.

Nem ússzák meg a vámokat a kínai elektromos autók / Fotó: AFP

Az uniós kereskedelmi biztos elmondta: szinte biztos, hogy az Európai Bizottság megszavazza a vámok kivetését a kínai elektromos autókra. Az EU 27 tagországa sok kérdésben megosztott, de úgy látja, hogy az európai autóipart védő vámok esetében létrejöhet az egyetértés. A vámok kivetéséhez a 27 tagállamból 15 hozzájárulására van szükség úgy, hogy ezeknek az országoknak a lakossága lefedje az unió lakosságának 65 százalékát.

Egyértelmű, hogy a tagállamok felfogják, hogy az európai autóipart meg kell védeni. A kínai elektromos autók piaci részesedése rohamosan nő az EU-ban, és ezzel muszáj foglalkozni

– mondta a biztos a Financial Timesnak.

Az év elején felmerült az a lehetőség, hogy az unió egy 37,6 százalékos protekcionista vámot vetne ki a Kínából érkező elektromos autókra. Peking értelemszerűen felháborodott a terven, de sértődés helyett tárgyalóasztalhoz hívta az Európai Bizottságot. A felek már több egyeztetésen is túl vannak, de egyelőre nem sikerült olyan megoldást találni, amely mindenkinek megfelel.

Az Európai Unió tagállamai várhatóan októberben szavaznak a kínai e-autókra kivetett vámokról, hogy azok novemberben már hatályba léphessenek.

Nem valószínű, hogy novemberben kivetik a vámokat

Annak ellenére, hogy Valdis Dombrovskis szerint ilyen közel vannak a védelmi vámok a hatálybalépéshez, a valóságban nehéz elhinni, hogy az EU-tagállamok megegyezzenek a kérdésben. Többek között Németország is felszólalt a terv ellen. Kínában több német autógyártónak is van érdekeltsége, és Berlin érthetően tart tőle, hogy a vámok kivetése miatt Peking bosszút állhat az autópiacon keresztül. Egy júliusi szavazáson ugyan tartózkodott a német fél, de az álláspontja továbbra is egyértelmű. A júliusi ülésen 11 EU-tag volt, amely támogatta a vámokat, vagyis egyelőre nincs meg az elfogadáshoz szükséges szavazatszám.

Dombrovskis kijelentette, hogy az Európai Bizottság nyitott a vámokat érintő tárgyalásokra, ha Kína is kész együttműködni egy mindenki számára életképes megoldás kidolgozásában.

Az EU piaca továbbra is nyitottabb marad a kínai áruk és vállalatok számára, mint a kínai piac az unió számára. Meg kell beszélnünk a kínai partnereinkkel, hogy kölcsönösen előnyös kereskedelmi alkukkal biztosítsuk mindenkinek az érdekeit

– mondta a kereskedelmi biztos. Hozzátette, hogy Kína az Európai Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere, illetve hogy az EU-nak fontosak a kínai befektetések. A probléma szerinte az, hogy jelen pillanatban ez a kapcsolat kiegyensúlyozatlan.

A vámok ellenzői az unióban azt mondják, hogy a kínai elektromos autók nélkül az Európai Unió képtelen lesz elérni a kitűzött klímacélokat.

Dombrovskis arról beszélt, hogy az egyensúlyt megtalálni a kínai és az uniós termékek között rendkívül nehéz. Hozzátette, hogy a korábbi 37,6 százalékos vámok helyett

egy 20,8 százalékos vám kivetése a kínai elektromos autókra biztosíthatná minden fél számára a megfelelő feltételeket.

A kínai autógyártók már elkezdtek gyárakat építeni és vásárolni Európában, hogy helyben készült autókkal kerüljék meg a vámokat. Az unió kereskedelmi biztosa elmondta, hogy a vámokat csak akkor kerülhetik el, ha hozzáadott értéket állítanak elő Európában. Ez azt jelenti, hogy azzal nem úszhatják meg a kínai márkák a vámok megfizetését, hogy a kész autókat szétszerelve hozzák el Európába, ahol aztán gyorsan összerakják és eladják őket.