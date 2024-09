Jön a zéró emissziós autó, amelynek áramra sincs szüksége

Mindenevő hibrid autók gyártását jelentette be az amerikai General Motors a különleges brazil piacra. A társaság közleményében közölte, hogy Sao Paulo államban lévő gyáraiban két hibrid-flex modellt fognak összeszerelni, de azt nem hozta nyilvánosságra, konkrétan melyek lesznek ezek, sem azt, hogy pontosan mikor gördülnek le az első ilyen autók a futószalagról.

Geraldo Alckmin brazil alelnök a Stellantis goiannai gyárában nyilatkozik a sajtónak. Támogatják az autópark zöldítését. / Fotó: AGIF via AFP

A Sao Jose dos Campos-i üzem helyi szakszervezeti vezetője mindenesetre kikotyogta, hogy az első modell csak 2025-ben debütálhat. A hibrid-flex technológia lényege, hogy a motornak mindegy, hogy benzint vagy növényi eredetű etanolt tankolnak belé, mindkettővel készségesen elmegy.

Sőt rövid utakon még a menet közben az akkumulátorban összegyűjtött elektromos áram felhasználásával is meg tud tenni jó pár kilométert. Tölteni viszont nem lehet, mivel nem plug-in hibridekről van szól. Nem sokat késett a maga bejelentésével a konkurencia sem:

a Honda és a Stellantis is jelezte, előzni fognak, és még az év végéig kijönnek első hibrid-flex technológiájú hidridjükkel a brazil piacon,

ahol a legtöbb autó száz százalékban cukornádból vagy kukoricából készült bioüzemanyaggal működik, köszönhetően az ottani kiterjedt etanolgyártó kapacitásoknak. A General Motors egyébként tölthető hibrideket is gyárt, de az elektromos átállás megfontoltabb híveként tisztán elektromos kínálatát is folyamatosan bővíti Brazíliában.

Van honnan, hiszen a cég csupán egy ilyen modellt tart a palettáján, s azt is Mexikóból importálja – mondta Santiago Chamorro, a General Motors dél-amerikai érdekeltségének a vezetője. Egyszersmind azt is elárulta, hogy a sokoldalúság jegyében egy konnektorról is tölthető

plug-in hidrid-flex modellt is terveznek, kifejezetten az etanolos piacokra.

Az értékesítési adatok alapján a brazil autópiacon a harmadik legnagyobb autógyártónak számító General Motors januárban döntött a gyártáshoz szükséges 1,42 milliárd dolláros beruházási program elindításáról, az összegből a két érintett üzemnek 1,11 milliárd dollárnyi forrás jut.