Nagy dobás a Teslától Magyarországon, egymillió forinttal lett olcsóbb a népszerű modell

Új Model 3-mal jelentkezik az év végén a Tesla, amely a kocsi több típusának az árát is levitte Magyarországon szerdára virradóra. A legolcsóbb változat ára legutóbb júliusban módosult, amikor az uniós védővámoktól tartva a Tesla emelte az árat.

A Tesla Model 3 az egyik legnépszerűbb elektromos autó / Fotó: Csudai Sándor

Azonban a Villanyautósok írása rámutat, hogy a gyártó időközben kiharcolta, hogy ne 21, csupán 7,8 százalékos extra vám sújtsa a Kínában gyártott autókat, így az alapváltozat ára közel 1 millió forinttal, 16,67 millió forintra csökkent, ami gyakorlatilag a 2021. decemberi szintnek felel meg.

A nagy hatótávolságú, összkerék-meghajtású Model 3 pedig szerdától 20,57 millió forintba kerül,

mivel az is olcsóbb lett, igaz, kisebb mértékben, mint a fapados változat.

Az autógyártó ugyanis bemutatta a Long Range RWD-t is a Model 3-ból, amely nagy hatótávolságú, ám hátsókerék-meghajtású változat, és a WLTP szabvány szerint 702 kilométerre képes, 24 kilométerrel többre, mint az összkerekes változat.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a kis és nagy akkumulátoros Model 3 árazásában csökent a különbség, a most érkező változat ugyanis, szemben az összkerekes autóval, csak egy motorral rendelkezik, de már 18,87 millió forintért is elérhető. A típust a legnagyobb hatótávú Model 3-asként hirdethetik. A Performance változat ára most nem változott.