Újabb kínai autógyártó hódítaná meg a világot – Magyarországon már kapható a terméke

Az európai piacot is meghódítaná a kínai autógyártó

Az Omoda és Jaecoo márkák terjeszkedésében a Chery Group számára az európai piac is kiemelkedően fontos. A márkák 2023-as bevezetése óta már 32 piacon kaphatók, a globális eladások pedig elérték a 350 ezret. Közel ezer kereskedés nyílt eddig ezeknek a márkáknak az értékesítésére, amivel

a világ leggyorsabban növekvő autómárkájává vált.

Az Omoda 5-ös pedig már Magyarországon is kapható, azt október 9-én mutatta be a budapesti Millenáris Parkban a Chery Group magyar forgalmazója, a Genius Automotive Kft. Az eseményen részt vett Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Csen Ji-vei, a kínai nagykövetség megbízottja, Jochen Tüting, a Chery Europe GmbH ügyvezető igazgatója, valamint Goldberger Mária, a Genius Automotive ügyvezetője. Az autót a négy budapesti márkakereskedés mellett Békéscsabán, Kecskeméten, Pécsett és Szegeden is kipróbálhatják és megvásárolhatják az érdeklődők.