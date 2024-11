Eltörli az elektromos autók támogatását Trump – Elon Musk ezt kicsit sem bánja

A támogatások eltörlésével megtakarított pénz pedig segíthet megőrizni a jövőre lejáró, még az első Trump-adminisztráció alatt elfogadott adókedvezmények meghosszabbítását. Az adócsomag az új törvényhozás egyik első lépése lehet. Az e-autó adókedvezmények eltörlését támogatja a régóta Trump mellett álló Hamm éppúgy, mint a szélesebb olajipar. A megválasztott elnök

a kampány során az olajtermelés fokozását és a Biden-féle tiszta energia kezdeményezések eltörlését ígérte,

melyek többek között a szél- és napenergia, valamint a hidrogéngyártás számára is adnak támogatásokat.

A Tesla már támogatások nélkül is megáll a lábán

Noha az e-autó-támogatások legnagyobb nyertese eddig a Tesla volt, az eltörlésének is Elon Musk cége lehet a haszonélvezője. A vállalat az idei harmadik negyedévben az amerikai piac mintegy 50 százalékát birtokolta a Cox Automotive adatai szerint, ám ez már jóval kisebb, mint a 80 százalékot meghaladó 2020 eleji érték. Az elemzők úgy vélik, a támogatások megszüntetése azt jelenti, hogy a Tesla versenytársai árban nem lesznek képesek versenyre kelni Muskékkal.

A Tesla ugyanakkor nagy nyertese lehet Biden politikájának, amit várhatóan Trump is megtart, és amely magas falakkal, köztük 100 százalékos vámmal bástyázta körül az amerikai elektromos autók piacát a kínai verseny elöl.

A kínaiak – mint például a BYD – az állami támogatásoknak is hála állva hagyták iparági versenytársaikat, miközben hazájukban már az autók több mint fele tisztán elektromos vagy hibrid.

Noha az ázsiai országban a Tesla is fontos szereplő, piaci részesedése ott is csökkenőben van a kínai vetélytársaival szemben, akik már 10 ezer dolláros (3,8 millió forint) áron is kínálnak modelleket. A kínai versenytársak kizárása az amerikai piacról ugyanakkor védelmet jelenthet a Tesla számára.