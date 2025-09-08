Súlyos meghibásodás miatt rengeteg autót visszahív az egyik legnagyobb gyártó

A visszahívás egyes, 2022 és 2026 közötti modellévű Jeep Grand Cherokee plug-in hibridekre vonatkozik az Egyesült Államokban, amelyek akkumulátorvezérlő moduljában a mikroprocesszor meghibásodása miatt a hibrid vezérlőprocesszor félreértelmezheti az akkumulátorvezérlő modul jeleit, ami a teljesítmény csökkenéséhez vezethet, ez pedig balesetet okozhat – hívja fel a figyelmet az Origo.
A 91 787 potenciálisan érintett jármű közül ez a hibalehetőség csak 1 százaléknál, azaz körülbelül 918 autónál állhat fenn az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedési Hivatalának weboldala szerint.
A visszahívás nem érinti azokat a hasonló járműveket ebből a típusból, amelyek nem rendelkeznek hibrid vezérlőprocesszorral, vagy az érintett időszak után gördültek le a futószalagról – teszi hozzá a Fox Business.
Augusztus 18-ig a Fiat Chrysler Automobileshoz 96 ügyfélpanasz és összesen 430 bejelentés érkezett ehhez a problémához kapcsolódóan, baleset viszont eddig az időpontig nem történt e miatt a meghibásodás miatt.
A visszahívásról szeptember 11-én értesítik a kereskedőket, a tulajdonosoknak pedig október 23-án postázzák az értesítőket. A Stellantis az idén már elrendelt hasonló visszahívást, erről itt olvashat bővebben.
