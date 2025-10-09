Az ember nem hisz a fülének, amikor a BYD új bejelentését hallja

A kínai autógyártó óriás, a BYD közlése szerint az Egyesült Királyság lett a legnagyobb Kínán kívüli piaca, miután szeptemberben az eladásai 880 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Az Origo közlése szerint a vállalat arról is beszámolt, hogy a múlt hónapban 11.271 autót adott el ezen a piacon, amelyek többségét a Seal U sport-terepjáró (SUV) plug-in hibrid változata tette ki. Az Egyesült Királyság különösen vonzó az olyan cégek számára, mint a BYD, mivel az ország nem vetett ki vámokat a kínai elektromos járművekre, ellentétben más nagyobb piacokkal, például az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal – emeli ki a BBC.

Kilőttek a BYD eladásai az Egyesült Királyságban / Fotó: STANISLAV KOGIKU

A számos nyugati riválisánál olcsóbb modelleket kínáló BYD részesedése az Egyesült Királyság piacán a múlt hónapban 3,6 százalékra ugrott.

A vállalat a következő hónapokban több új hibrid és elektromos autót fog piacra dobni – nyilatkozta Bono Ge, a BYD brit leányvállalatának vezetője. Hozzátette, hogy a márka jövője Nagy-Britanniában „rendkívül izgalmasnak” tűnik, miután nemrégiben megnyitotta 100. kiskereskedelmi üzletét.

Egy BYD-modell is bekerült a top 10-be

Az Egyesült Királyságban az elektromos járművek eladásai rekordmagasságot értek el a múlt hónapban, a tisztán akkumulátoros elektromos járművek eladásai közel 73 ezerre emelkedtek a Gépjárműgyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) adatai szerint. A plug-in hibrid autók eladásai még gyorsabban nőttek. A Kia Sportage, a Ford Puma és a Nissan Qashqai voltak a legkelendőbb autók szeptemberben, a kínai modellek – a Jaecoo 7 és a BYD Seal U – szintén a top 10 között szerepeltek.

Ám az elektromos járművek eladásának növekedése ellenére az Egyesült Királyságban a benzin- és dízelüzemű járművek továbbra is az új autók eladásainak több mint felét tették ki a múlt hónapban az SMMT szerint.

Idén júliusban az Egyesült Királyság kormánya 650 millió font kedvezményt különített el az elektromos autókat vásárlóknak, hogy fellendítse ezeknek a járműveknek az elterjedését. Az autóvásárlók akár 3750 font támogatást is igényelhetnek olyan márkák vásárlásakor, mint a Nissan, a Peugeot és a Vauxhall. A rendszer azonban kizárja a kínai gyártású járműveket a gyártásuk során keletkező károsanyag-kibocsátás miatt. A BYD bírálta a döntést, miután ez szerinte hosszú távon károsítaná az Egyesült Királyság autópiacát. A teljes cikket itt olvashatja el.

