Használtautó-piaci körkép: a kínálatot még a dízel uralja, de a keresletet már az elektromos hajtja

A hazai használtautó-piac kínálati szerkezete lassan, de biztosan átalakul. 2025 szeptemberében a meghirdetett járművek 87 százalékát továbbra is 10 millió forint alatt kínálták, az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya (38,3%) egy év alatt csökkent, a magasabb árkategóriájú, 10 millió forint feletti járműveké pedig 13,4%-ra nőtt. A kínálati átlagár 5,6 millió forint volt, ami 3,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A leglátványosabb változás a keresleti oldalon figyelhető meg. Míg a kínálatban a benzines (49,3%) és dízel (40,9%) autók dominálnak. A kereslet azonban már teljesen más képet mutat. Az elektromos autók utáni igény egyetlen év alatt 37,5%-kal, a hibrideké pedig 23,1%-kal ugrott meg. A dízeles autók népszerűsége 8,9%-kal, a benzineseké pedig 3,4%-kal esett vissza 2024 szeptemberéhez viszonyítva. Ez a kettősség feketén fehéren mutatja a vásárlói preferenciák eltolódását a modernebb technológiák felé.

Vajon melyik lesz az első olyan év, amikor a használtautó-piac kínálati oldalán is a hibrid-és elektromos autók fognak dominálni? /A kép illusztráció. Fotó: Németh András Péter

Általában a dízel meghajtású használtautók a leghasználtabb autók

Az egyes meghajtás típusok között jelentős különbségek mutatkoznak. A dízelautók jellemzően fáradtabban kerülnek a piacra a többihez képest: 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítményük 41,9%-kal magasabb, mint az átlagban 155 ezer kilométert futott benzineseké. A kínálati árak alapján a hibridek számítanak a legdrágábbnak a piacon, 12,06 millió forintos átlagárral.

Az elektromos autók átlagára egy év alatt 7,1%-kal csökkent, ami a kínálat bővülésének és a technológia terjedésének tudható be.

A hibridek ára stagnált (-0,3%), a dízelek átlagára pedig 5,7%-kal magasabb volt, mint a benzineseké.



A legtöbb hirdetés szeptemberben a Volkswagen márkához kapcsolódott (több mint 7000 darab), ezt követte a BMW, a Ford és az Opel. A prémium márkák (Mercedes, BMW, Audi) továbbra is kiemelkedő átlagárral szerepelnek, míg az Opel és Renault modellek jellemzően 3 millió forint alatt cserélnek gazdát. A tíz leggyakrabban hirdetett modell közül a Ford Focus és a Škoda Octavia őrzi vezető helyét, az Audi A6 a legdrágább (7 millió Ft), a Suzuki Swift pedig a legolcsóbb (1,6 millió Ft) és a legidősebb (17,7 év) a listán.