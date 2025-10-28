Deviza
EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.74 -0.06% RON/HUF76.41 -0.08% CZK/HUF15.97 -0.06% EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.74 -0.06% RON/HUF76.41 -0.08% CZK/HUF15.97 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,336.03 +0.02% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,814 -0.07% OTP31,250 +0.03% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,972.37 -0.11% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,272.04 +0.26% BUX105,336.03 +0.02% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,814 -0.07% OTP31,250 +0.03% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,972.37 -0.11% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,272.04 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jármű
benzines
átlagár

Használtautó-piaci körkép: a kínálatot még a dízel uralja, de a keresletet már az elektromos hajtja

A kínálatot még mindig is a hagyományos meghajtású autók uralják, a viszont már egyértelműen az elektromos és hibrid járművek felé tolódik a hazai használtautó-piacon. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal friss, szeptemberi jelentése szerint az átlagárak enyhén emelkedtek, a dízelek futásteljesítménye messze a legmagasabb, a hibridek pedig a legdrágábbak, miközben az elektromos autók iránti érdeklődés egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt. Hasznos adatok jelentek meg azok számára, akik használtautót vásárolnának vagy eladnának.
Schweickhardt Gyula
2025.10.28, 09:12

A hazai használtautó-piac kínálati szerkezete lassan, de biztosan átalakul. 2025 szeptemberében a meghirdetett járművek 87 százalékát továbbra is 10 millió forint alatt kínálták, az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya (38,3%) egy év alatt csökkent, a magasabb árkategóriájú, 10 millió forint feletti járműveké pedig 13,4%-ra nőtt. A kínálati átlagár 5,6 millió forint volt, ami 3,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A leglátványosabb változás a keresleti oldalon figyelhető meg. Míg a kínálatban a benzines (49,3%) és dízel (40,9%) autók dominálnak. A kereslet azonban már teljesen más képet mutat. Az elektromos autók utáni igény egyetlen év alatt 37,5%-kal, a hibrideké pedig 23,1%-kal ugrott meg. A dízeles autók népszerűsége 8,9%-kal, a benzineseké pedig 3,4%-kal esett vissza 2024 szeptemberéhez viszonyítva. Ez a kettősség feketén fehéren mutatja a vásárlói preferenciák eltolódását a modernebb technológiák felé.

Vajon melyik lesz az első olyan év, amikor a használtautó-piac kínálati oldalán is a hibrid-és elektromos autók fognak dominálni? /A kép illusztráció. Fotó: Németh András Péter
Vajon melyik lesz az első olyan év, amikor a használtautó-piac kínálati oldalán is a hibrid-és elektromos autók fognak dominálni? /A kép illusztráció. Fotó: Németh András Péter

Általában a dízel meghajtású használtautók a leghasználtabb autók

Az egyes meghajtás típusok között jelentős különbségek mutatkoznak. A dízelautók jellemzően fáradtabban kerülnek a piacra a többihez képest: 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítményük 41,9%-kal magasabb, mint az átlagban 155 ezer kilométert futott benzineseké. A kínálati árak alapján a hibridek számítanak a legdrágábbnak a piacon, 12,06 millió forintos átlagárral. 

Az elektromos autók átlagára egy év alatt 7,1%-kal csökkent, ami a kínálat bővülésének és a technológia terjedésének tudható be. 

A hibridek ára stagnált (-0,3%), a dízelek átlagára pedig 5,7%-kal magasabb volt, mint a benzineseké.


A legtöbb hirdetés szeptemberben a Volkswagen márkához kapcsolódott (több mint 7000 darab), ezt követte a BMW, a Ford és az Opel. A prémium márkák (Mercedes, BMW, Audi) továbbra is kiemelkedő átlagárral szerepelnek, míg az Opel és Renault modellek jellemzően 3 millió forint alatt cserélnek gazdát. A tíz leggyakrabban hirdetett modell közül a Ford Focus és a Škoda Octavia őrzi vezető helyét, az Audi A6 a legdrágább (7 millió Ft), a Suzuki Swift pedig a legolcsóbb (1,6 millió Ft) és a legidősebb (17,7 év) a listán.


Az elemzésből az is kiderül, hogy az értékvesztés mértéke jelentősen függ a meghajtástól. Míg a hibridek veszítenek a legkevesebbet az értékükből évente (6,3%), addig az elektromos autóknál a legmagasabb az amortizáció (8,0%). A jármű állapota is fontos: egy újszerű autó átlagosan 25,4%-kal drágább lehet, egy sérült példány pedig akár 59,7%-kal olcsóbb. Minden további ezer kilométer megtétele pedig átlagosan 0,2%-os árcsökkenést eredményez a piacon.
 

Ha még több adatra kíváncsi a magyar használtautó-piaccal kapcsolatban, olvassa el korábban  a témában írt cikkünket.

A kiemelt kép illusztráció. /Fotós Béres Attila

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu