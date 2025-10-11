Eszméletlen árakon adják veszik a Trabantokat és Wartburgokat, 100 ezer euró egy kelet-német autóért?

Már bánhatják a fal leomlása után tömegesen nyugatra költöző kelet-németek, hogy olyan gyorsan megszabadultak Trabantjaiktól és Wartburgjaiktól, hiszen a sokak által büdösnek tartott, egyszerű kialakítású, kétütemű motorral felszerelt kelet-német autók veterán gépkocsikként reneszánszukat élik Németországban 35 évvel az egyesülés után.

Egy színpompás Trabant 1959-ből / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dupláztak az árak hét év alatt

Egy makulátlan, eredeti állapotú Trabant 601-ért a gyűjtők akár 7 ezer eurót is fizetnek, azaz több mint kétszer annyit, mint 2018-ban - derül ki egyebek között a veterán autók piacának értékelésére specializálódott bochumi Classic Data adataiból.

A Wartburg 353 szedánért pedig ma már, persze tökéletes állapotban, közel 10 ezer eurót kell leszurkolni, vagyis ez a modell is minimum megduplázta piaci értékét az utolsó hét év alatt.

De hogy fokozzuk az egykori autótulajdonosok kínjait, a Wartburg 311 értéke is kétszeresére nőtt a négyajtós szedán kivitelben. A piackutató szerint egy kiváló állapotú modellért akár 16 600 eurót is lehet kapni.

A rendkívül ritka kupé pedig akár 35 ezer eurót is érhet.

A szintén Kelet-Németországban gyártott EMW 327 iránt érdeklődőknek még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A csak kis számban gyártott kabriók és kupék gyakorlatilag megegyeznek az 1941-ig Eisenachban gyártott, BMW 327 modellel, csupán az emblémát cserélték le rajtuk.

A Classic Data szerint a gyűjtők a legjobb állapotú EMW 327-sekért több mint 100 ezer eurót fizetnek.

A BMW alterego EMW 327-es / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szakértők is ledöbbentek

Ezek az árak még a szakértőket is meglepték. Egy türingiai veteránautó-szakértő, Veit Kohl úgy véli, alig vannak a világon ilyen gyorsan dráguló modellek. Kohl szerint a legtöbb NDK-autóval egyébként továbbra is az ország keleti részén „kereskednek”, ahol sok gyűjtő már-már kultikus tárgyként kezeli Trabantjait vagy Wartburgjait. Nagy hangsúlyt fektetnek a járművek állapotára.

A lehető legeredetibb állapotú és a lehető legteljesebb dokumentációval rendelkező autók a legkeresettebbek – teszi hozzá Kohl.

Kohl azonban nem hiszi, hogy a drágulás tovább folytatódik. Egyes nagyon ritka modellek ára még emelkedhet, ám a többi autómatuzsálem értéke már elérhette a csúcsot – mondja.