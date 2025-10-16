Nagy a baj: félmillió autót hívnak vissza a forgalomból

A visszahívások érintik a Stellantis közel háromszázezer, míg a Nissan több mint 170 ezer járművét – számolt be róla az Origo.

A visszahívás a Stellantis és a Nissan egyes modelljeit érinti / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezekre a modellekre vonatkozik a visszahívás

A Stellantis 298 439 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a váltóbowden hibája miatt, mert ez letilthatja a parkolási funkciót, ami miatt a jármű nem áll meg, hanem tovább gurul – jelentette be szerdán az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA).

A váltóbowden leválhat a sebességváltóról, megakadályozva, hogy a jármű akadálytalanul le tudjon parkolni – közölte az NHTSA.

A visszahívás egyes 2013–2016 között készült Dodge Dart járművekre vonatkozik

– írja a Reuters.

A Stellantisnak emellett több mint 123 ezer Jeepet kellett visszahívnia a múlt hónapban leváló díszlécek által jelentett kockázat miatt.

A Nissan 173 301 járművet hív vissza szintén az Egyesült Államokban az üzemanyag-szivattyú biztosítékainak kiégésével kapcsolatban felmerülő probléma miatt, ami motorleállást idézhet elő – erről további részleteket ide kattintva talál.

