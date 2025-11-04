Gigantikus toborzás a Hajdúságban: a debreceni „űrhajóban" van a BMW minden reménye, milliós számokról beszélünk

Folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár.

Ezerrel toboroz a BMW Group, szükség van a munkaerőre, akkora a megrendelés az iX3-ra / Fotó: Joó István / Facebook

„Nemcsak az autók építésére összpontosítunk, hanem a kiválóság örökségének megalkotására, ahol minden munkatársunk büszkeséget érez a munkája iránt” – mutatnak rá a cég karrier oldalán. „A BMW Group debreceni gyárában kollégáink szerepe túlmutat a munkaköri leírásokon; mindannyian részesei lehetnek valami nagyobbnak, valami különlegesnek. Ebben a törekvésünkben olyan kollégákat keresünk, akik azonosulnak értékeinkkel – elhivatottak az innováció, a hatékony folyamatok és csapatszellem hármas egysége iránt. Vár az elhivatottság, az innováció és a személyes fejlődés útja – egy olyan utazás, ahol nemcsak autókat építünk, hanem a mobilitás jövőjét is alakítjuk” – írják a a cégnél a nyitott pozíciók kapcsán, amelyekből van is bőven a debreceni gyárnál, hiszen frissen meghirdetve keresnek embert vezető és nem vezetői posztra

a karosszéria- és összeszerelő üzembe,

kell ember a festőüzembe,

szükség van logisztikai folyamatirányítási specialistára,

ahogy például gyártási minőségbiztosítási mérnökre,

irodistákra is szükség van az autógyárban.

Debrecen mellett Budapesten is keresi új munkavállalóit a BMW Group, és persze ott vannak a legnagyobb hazai állásportálokon is, nem csak a saját felületükön hirdetnek.

Budapesten túl is van Magyarország – a regionális jelenlét a jövő versenyelőnye lehet Sokszor elhangzik, hogy Magyarország kicsi ország – de gazdasági szempontból még mindig túlságosan egy központú. Miközben az ország gazdasági központja továbbra is Budapest, az ország keleti felében csendben, de határozottan formálódik egy új üzleti valóság. Bővebben Nagy Csaba, az Omikron Informatika Kft. ügyvezetőjének véleménycikke a Világgazdaságon.

A hajdúsági gyár már októberben is bajban volt amiatt, hogy nem tud annyi autót gyártani, amennyi megrendelés érkezett. A német piacon az első hat hétben több mint 3 ezer megrendelés futott be, ez a szám azóta nyilvánvalóan emelkedett, és a többi európai piacon várhatóan hasonló számú rendelés követi majd. Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik – meghaladja a 700 kilométert –, de emiatt a legdrágább modellek közé is tartozik.

A fő újdonság az iX3 akkumulátora: 800 voltos architektúra, 108,7 kilowattóra hasznos kapacitás és 800 kilométert meghaladó hatótáv jellemzi. A gyorstöltő állomásokon 400 kilowatt teljesítménnyel tölthető, ami 10 perc alatt elegendő energiát ad 372 kilométerhez. A jármű négy „szuperaggyal” vezérelt elektronikai rendszert és szoftvert használ, a „Heart of Joy” technológiával a hajtás és dinamikai menedzsment érdekében, miközben az önvezető asszisztensrendszerek a vezető és az autó szoros együttműködését biztosítják.

Szintén újdonság a BMW Panoramic iDrive, amely az egész szélvédőn átnyúló kijelzőt kínál. A magyarországi gyártás a nemrég átadott debreceni üzemben zajlik. „Tökéletes az infrastruktúra, legyen szó a repülőtérről vagy az autópálya-hálózatról, erős az egyetem, és sok cég működik a környéken. A helyi emberek felkészültek, és a magyar bérszint is előnyös számunkra. Én is Debrecenben élek, és mindent megtaláltam, amit kerestem” – dicsérte a hazai körülményeket nemrég Hans-Peter Kemser, a gyár igazgatója egy interjúban.