Deviza
EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18% EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,632.75 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,965 +0.65% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,438.44 +2.24% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,296.25 -0.59% BUX106,632.75 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,965 +0.65% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,438.44 +2.24% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,296.25 -0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autógyártó
xpeng
humanoid robot
robotaxi
kínai

Robotaxit és humanoid robotot mutatott be a kínai autóipari óriásvállalat

A kínai elektromosautó-gyártó cég, az Xpeng, amely ősszel a magyar piacra is belépett, bejelentette, hogy jövőre elkezdi saját robotaxijának tesztelését. A vállalat egy új humanoid robotot is bemutatott, amelynek a jövő év végén kezdődhet meg a tömeggyártása.
Világgazdaság
2025.11.07, 13:26
Frissítve: 2025.11.07, 13:39

A kínai elektromosautó-gyártó cég, az Xpeng robotaxi bevezetését tervezi jövőre, és mindjárt három modellt dob ​​piacra. A járművek a saját fejlesztésű, nagy teljesítményű „Turing” AI-csipeket fogják használni – számolt be róla az Origo. A kínai vállalat technológiai fejlesztései az egyik fő riválisának számító Tesla példáját követik, és már nem pusztán elektromosautó-gyártó cégként kívánja pozicionálni magát.

Xpeng
He Xiaopeng, a kínai elektromosjármű-gyártó Xpeng társalapítója és elnöke sajtótájékoztatóján a cég kantoni központjában 2025. november 5-én / Fotó: AFP

Az Alibaba partnerségre lép az Xpenggel a robotaxi terén digitális térképészeti leányvállalatán, az AutoNavin és az Amaps alkalmazáson keresztül, amely egy fuvarmegosztó portált is magában foglal. 

A jövő évben tervezik elkezdeni az önvezető taxik tesztelését Kantonban és más kínai városokban. 

Brian Gu, a cég társelnöke a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a robotaxi meghódítja az egész világot, de időbe telik, amíg ez megvalósul.

Az Xpeng két kategóriába tartozó önvezető autót fog gyártani: egyrészt kereskedelmi célú önvezető járműveket, másrészt teljesen autonóm személyautókat.

Xpeng: lemaradásban a versenytársak mögött

Kínai versenytársai, köztük a Pony.ai, a WeRide és a Baidu, előrébb járnak ezen a téren, mert Kína egyes részein már bevezették az önvezető taxikat, és megkezdték a globális terjeszkedést is. A Tesla pedig idén elindította robotaxi programját Texas egyes részein.

A Tesla humanoid robotok iránti elkötelezettségéhez hasonlóan az Xpeng a napokban leleplezte saját verzióját, a második generációs Iron robotot, amelynek jövőre megindulhat a tömeggyártása. He Xiaopeng vezérigazgató a bemutatóhoz kapcsolódó előadásában kifejtette, egyelőre nem túl valószínű, hogy a humanoidok hamarosan háztartásokban is használhatók lesznek, emellett szerinte túl költséges a gyárakban alkalmazni őket, tekintettel a kínai munkaerő alacsony áraira. Ehelyett azokat kezdetben idegenvezetőként vagy értékesítési asszisztensként lehet használni.

A 2014-ben alapított Xpeng, a világ egyik leginnovatívabb elektromosautó-gyártója szeptemberben hivatalosan megérkezett Magyarországra is – erről további részleteket ide kattintva olvashat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu