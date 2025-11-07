Robotaxit és humanoid robotot mutatott be a kínai autóipari óriásvállalat

A kínai elektromosautó-gyártó cég, az Xpeng robotaxi bevezetését tervezi jövőre, és mindjárt három modellt dob ​​piacra. A járművek a saját fejlesztésű, nagy teljesítményű „Turing” AI-csipeket fogják használni – számolt be róla az Origo. A kínai vállalat technológiai fejlesztései az egyik fő riválisának számító Tesla példáját követik, és már nem pusztán elektromosautó-gyártó cégként kívánja pozicionálni magát.

He Xiaopeng, a kínai elektromosjármű-gyártó Xpeng társalapítója és elnöke sajtótájékoztatóján a cég k anton i központjában 2025. november 5-én / Fotó: AFP

Az Alibaba partnerségre lép az Xpenggel a robotaxi terén digitális térképészeti leányvállalatán, az AutoNavin és az Amaps alkalmazáson keresztül, amely egy fuvarmegosztó portált is magában foglal.

A jövő évben tervezik elkezdeni az önvezető taxik tesztelését Kantonban és más kínai városokban.

Brian Gu, a cég társelnöke a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a robotaxi meghódítja az egész világot, de időbe telik, amíg ez megvalósul.

Az Xpeng két kategóriába tartozó önvezető autót fog gyártani: egyrészt kereskedelmi célú önvezető járműveket, másrészt teljesen autonóm személyautókat.

Xpeng: lemaradásban a versenytársak mögött

Kínai versenytársai, köztük a Pony.ai, a WeRide és a Baidu, előrébb járnak ezen a téren, mert Kína egyes részein már bevezették az önvezető taxikat, és megkezdték a globális terjeszkedést is. A Tesla pedig idén elindította robotaxi programját Texas egyes részein.

A Tesla humanoid robotok iránti elkötelezettségéhez hasonlóan az Xpeng a napokban leleplezte saját verzióját, a második generációs Iron robotot, amelynek jövőre megindulhat a tömeggyártása. He Xiaopeng vezérigazgató a bemutatóhoz kapcsolódó előadásában kifejtette, egyelőre nem túl valószínű, hogy a humanoidok hamarosan háztartásokban is használhatók lesznek, emellett szerinte túl költséges a gyárakban alkalmazni őket, tekintettel a kínai munkaerő alacsony áraira. Ehelyett azokat kezdetben idegenvezetőként vagy értékesítési asszisztensként lehet használni.

A 2014-ben alapított Xpeng, a világ egyik leginnovatívabb elektromosautó-gyártója szeptemberben hivatalosan megérkezett Magyarországra is – erről további részleteket ide kattintva olvashat.