Hatalmas fordulat a villanyautók piacán: vesztett a Tesla, nyert a BYD

A Tesla már sorozatban a második éve az eladások csökkenéséről volt kénytelen beszámolni, amit a növekvő verseny, az Egyesült Államokban az elektromos járművekre vonatkozó 7500 dolláros szövetségi kormányzati ösztönző program lejárta és a márka elleni reakciók sújtottak – számolt be róla az Origo.

Már nem a Tesla a világ legnagyobb villanyautó-gyártója / Fotó: TT News Agency via AFP

Tesla: csökkenő eladások a növekvő globális piacon

Globális szinten az elektromos járműeladások tavaly 28 százalékkal nőttek, és a BYD tavaly először múlta felül a Tesla eladásait éves szinten – emeli ki a Reuters. Ebben az európai gyors növekedés is segített, hiszen kontinensünkön a kínai autógyártó egyre nagyobb előnyre tett szert amerikai riválisával szemben. A BYD számára rendkívül fontos a külpiacokon való eladások növekedése, ez 2025-ben elérte az 1,05 millió darabot. A vállalat célja, hogy 2026-ra ezt a mennyiséget 1,5 millió és 1,6 millió darab közötti mennyiségre növelje.

A Tesla pénteken közzétett 2025 negyedik negyedévi eredménybeszámolójának legfontosabb sarokszámai a következők:

negyedik negyedévi kiszállítások: 418.227 darab,

negyedik negyedévi termelés: 434.358 darab,

2025-ös kiszállítások: 1,64 millió darab,

2025-ös termelés: 1,65 millió darab.

A CNBC közlése arról árulkodik, hogy a StreetAccount által összeállított becslések szerint a Wall Street 426.000 darabos kiszállítást várt az utolsó évnegyedre. A 2025 negyedik negyedévi kiszállítások mintegy 16 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint 2024 negyedik negyedévében, amikor a Tesla 495.570 darab járművet jelentett.

