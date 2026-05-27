Fellélegezhetnek az európai gyártók, áprilisban is lendületesen nőtt az új gépkocsik értékesítése, és még mindig magabiztosan uralják a piacot
Zsinórban már harmadik hónapja emelkedtek áprilisban az európai újautó-eladások, a vevők főként az elektromos és hibrid modellekre vetették rá magukat - derül ki az ACEA, vagyis az Európai Autógyártók Szövetsége szerdán megjelent közleményéből.
A helyi gigászok uralják az európai autópiacot
Az új járművek regisztrációja az Európai Unió országaiban éves bázison 5,1 százalékkal, 972 ezerre, míg az EU-ban az EFTA-ban és Nagy-Britanniában együttesen 7 százalékkal, 1,15 millióra nőtt a múlt hónapban. Az értékesítés valamennyi főbb piacon - köztük Németországban és az Egyesült Királyságban is - bővült.
Az elektromos járművek kiszállításai pedig 38 százalékkal ugrottak meg az EU-ban, illetve a kibővített európai piacon is.
A felpörgő kereslet mindenképpen remek hír az európai autógyártóknak, amelyek kapacitásfelesleggel, az amerikai vámokkal és a kínai értékesítés visszaesésével küzdenek. Ráadásul az adatokból egyértelműen kitetszik, hogy a Tesla feltámadása és a kínai gyártók százalékosan elképesztő növekedése dacára még mindig a helyi gigászok uralják a kontinens piacát.
Az EU-ban az élen a Volkswagen áll, amelynek eladásai éves bázison 3,2 százalékkal, 266 ezer autóra emelkedtek. A stuttgarti óriás piaci részesedése az ACEA becslése szerint az év első négy hónapjában még mindig 26,7 százalékot tett ki, bár ez kissé elmarad a tavaly január-áprilisi 27,1 százaléktól.
A második helyen letáborozó Stellantis viszont 0,5 százalékponttal, 17,1 százalékra növelte piaci arányát az év első harmadában, miközben áprilisban 5,5 százalékkal, 159 ezer fölé nőtt az értékesítési volumene is.
A dobogó harmadik fokát pedig a Renault foglalhatta el nagyjából 4 százalékkal, 98 000 darabra karcsúsodó értékesítéssel.
A hazánkban is jelenlévő német prémiumgyártók vegyesen szerepeltek, hiszen
- míg a Mercedes eladásai 3,5 százalékkal javultak (47 591 darab),
- a BMW-é 0,4 százalékkal csökkentek (66 467 darab). A bajorok persze még csak mostanában indították el - részben a debreceni üzemből - Neue Klasse-expanziójukat.
- Egészen megtáltosodott ugyanakkor az Audi, amely 13,5 százalékkal, 49 176 darabra növelte volumenét. Áprilisban ezzel még a Skodát is megelőzve a VW csoport leggyorsabban növekvő márkája volt.
Taroltak az elektromos modellek
Eközben az elektromos járművek értékesítése megállíthatatlanul növekszik, mivel egyre több megfizethető modell érhető el mind a hazai gyártóktól – köztük a Volkswagentől és a Stellantistól –, mind pedig a kínai gyártóktól, a BYD-vel az élükön.
Az elektromosok áttörésében persze nem elhanyagolható szerepet játszik, hogy Németországban egy új támogatási rendszer lépett életbe, ezért aztán Európa legnagyobb autópiacán a tisztán akkumulátoros járművek értékesítése 41 százalékkal lőtt ki.
Egyelőre nem világos, hogy az iráni háború – amely az elektromos járművek felé tereli a keresletet – milyen mértékben befolyásolja az európai piacot, megtörheti-e a kedvező folyamatokat, ám a Bloomberg Intelligence (BI) szerint a háború elhúzódása egyre növekvő kockázatot jelent.
Az iráni háború miatt emelkedő energiaköltségek rombolják a fogyasztói bizalmat, és veszélyeztetik az olyan jelentős kiadással járó fogyasztást, mint például az új autók vásárlása
– írta Gillian Davis, a BI elemzője keddi elemzésében.
Az április piaci fejlemények mindenesetre arra utalnak, hogy amíg a megfizethető elektromos autók jól teljesítenek, a drágább akkumulátoros járművek értékesítése továbbra is nehézkes. A Ferrari-részvények árfolyama kedden több mint 8 százalékkal zuhant, miután a vállalat bemutatta első elektromos szuperautóját. Az 550 000 eurót kóstáló Luce egyáltalán nem nyerte el a kritikusok és a befektetők tetszését.
A tölthető hibrid autók értékesítése az Unióban 2025 áprilisához mérten 20,3 százalékkal, a sima hibrideké pedig 12,7 százalékkal nőtt, miközben folytatódott a benzin- és dízelmeghajtású járművek eladásainak zsugorodása, 14,8, illetve 17,3 százalékkal.
Összességében az év első négy hónapjában már a sima hibridek (HEV) voltak a piacvezetők az EU-ban több mint 38 százalékos részesedéssel, míg a benzinesek a piac 22,5 százalékát foglalták el, éppen csak megelőzve a 19,7 százalékot elérő tisztán akkumulátoros autókat. A tölthető hibridek (PHEV) 9,6, míg a dízel-meghajtásúak 7,7 százalékkal voltak jelen az újautópiacon.
Hatalmas növekedést mutatott be néhány kínai márka áprilisban az EU-ban. A Leapmotor év/év 408 százalékkal, a Cherry Automobile 206 százalékkal, míg a BYD 117 százalékkal pörgette fel értékesítéseit, ám ezek közül még a legnagyobb volument elérő BYD is csupán valamivel kevesebb, mint 21 000 gépkocsit adott el. A kínai gyártók közül amúgy a Geely Group (26 373 darab) és a SAIC Motor (21 714 darab) értékesítette a legtöbb autót, ám ezeknél csupán 0,4, illetve 24 százalékos volt a gyarapodás.
Végül folytatódott a Tesla feltámadása áprilisban is. Elon Musk autós cége 67 százalékkal több autót adott el az év negyedik hónapjában, mint egy évvel korábban, ám ez még mindig mindössze 9169 autót jelent.