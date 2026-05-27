Fellélegezhetnek az európai gyártók, áprilisban is lendületesen nőtt az új gépkocsik értékesítése, és még mindig magabiztosan uralják a piacot

Zsinórban már harmadik hónapja emelkedtek áprilisban az európai újautó-eladások, a vevők főként az elektromos és hibrid modellekre vetették rá magukat - derül ki az ACEA, vagyis az Európai Autógyártók Szövetsége szerdán megjelent közleményéből.

A helyi gigászok uralják az európai autópiacot

Az új járművek regisztrációja az Európai Unió országaiban éves bázison 5,1 százalékkal, 972 ezerre, míg az EU-ban az EFTA-ban és Nagy-Britanniában együttesen 7 százalékkal, 1,15 millióra nőtt a múlt hónapban. Az értékesítés valamennyi főbb piacon - köztük Németországban és az Egyesült Királyságban is - bővült.

Az elektromos járművek kiszállításai pedig 38 százalékkal ugrottak meg az EU-ban, illetve a kibővített európai piacon is.

A felpörgő kereslet mindenképpen remek hír az európai autógyártóknak, amelyek kapacitásfelesleggel, az amerikai vámokkal és a kínai értékesítés visszaesésével küzdenek. Ráadásul az adatokból egyértelműen kitetszik, hogy a Tesla feltámadása és a kínai gyártók százalékosan elképesztő növekedése dacára még mindig a helyi gigászok uralják a kontinens piacát.

Az EU-ban az élen a Volkswagen áll, amelynek eladásai éves bázison 3,2 százalékkal, 266 ezer autóra emelkedtek. A stuttgarti óriás piaci részesedése az ACEA becslése szerint az év első négy hónapjában még mindig 26,7 százalékot tett ki, bár ez kissé elmarad a tavaly január-áprilisi 27,1 százaléktól.

A második helyen letáborozó Stellantis viszont 0,5 százalékponttal, 17,1 százalékra növelte piaci arányát az év első harmadában, miközben áprilisban 5,5 százalékkal, 159 ezer fölé nőtt az értékesítési volumene is.

A dobogó harmadik fokát pedig a Renault foglalhatta el nagyjából 4 százalékkal, 98 000 darabra karcsúsodó értékesítéssel.

A hazánkban is jelenlévő német prémiumgyártók vegyesen szerepeltek, hiszen

míg a Mercedes eladásai 3,5 százalékkal javultak (47 591 darab),

a BMW-é 0,4 százalékkal csökkentek (66 467 darab). A bajorok persze még csak mostanában indították el - részben a debreceni üzemből - Neue Klasse-expanziójukat.

Egészen megtáltosodott ugyanakkor az Audi, amely 13,5 százalékkal, 49 176 darabra növelte volumenét. Áprilisban ezzel még a Skodát is megelőzve a VW csoport leggyorsabban növekvő márkája volt.

Taroltak az elektromos modellek

Eközben az elektromos járművek értékesítése megállíthatatlanul növekszik, mivel egyre több megfizethető modell érhető el mind a hazai gyártóktól – köztük a Volkswagentől és a Stellantistól –, mind pedig a kínai gyártóktól, a BYD-vel az élükön.