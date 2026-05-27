Deviza
EUR/HUF354,74 -0,35% USD/HUF304,79 -0,37% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,74 -0,35% RON/HUF67,71 -0,37% CZK/HUF14,61 -0,45% EUR/HUF354,74 -0,35% USD/HUF304,79 -0,37% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,74 -0,35% RON/HUF67,71 -0,37% CZK/HUF14,61 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 783,19 +0,66% MTELEKOM2 586 -0,23% MOL3 810 -0,26% OTP40 760 +0,64% RICHTER12 480 +2,32% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 088,22 -0,28% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 879,37 +0,06% BUX131 783,19 +0,66% MTELEKOM2 586 -0,23% MOL3 810 -0,26% OTP40 760 +0,64% RICHTER12 480 +2,32% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 088,22 -0,28% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 879,37 +0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
kínai autó
európai autóipar
német autó

Fellélegezhetnek az európai gyártók, áprilisban is lendületesen nőtt az új gépkocsik értékesítése, és még mindig magabiztosan uralják a piacot

A BYD vezetésével törnek fel a kínai márkák és magára talált a Tesla is. Ennek ellenére a Volkswagen, Stellantis, Renault trojka dominál továbbra is az európai autók piacán.
Murányi Ernő
2026.05.27, 13:28

Zsinórban már harmadik hónapja emelkedtek áprilisban az európai újautó-eladások, a vevők főként az elektromos és hibrid modellekre vetették rá magukat - derül ki az ACEA, vagyis az Európai Autógyártók Szövetsége szerdán megjelent közleményéből. 

BMW EV európai autó
Európai autópiac: zsinórban harmadik hónapja tart a növekedés / Fotó: Johannes Simon

A helyi gigászok uralják az európai autópiacot

Az új járművek regisztrációja az Európai Unió országaiban éves bázison 5,1 százalékkal, 972 ezerre, míg az EU-ban az EFTA-ban és Nagy-Britanniában együttesen 7 százalékkal, 1,15 millióra nőtt a múlt hónapban. Az értékesítés valamennyi főbb piacon - köztük Németországban és az Egyesült Királyságban is - bővült. 

Az elektromos járművek kiszállításai pedig 38 százalékkal ugrottak meg az EU-ban, illetve a kibővített európai piacon is.

A felpörgő kereslet mindenképpen remek hír az európai autógyártóknak, amelyek kapacitásfelesleggel, az amerikai vámokkal és a kínai értékesítés visszaesésével küzdenek. Ráadásul az adatokból egyértelműen kitetszik, hogy a Tesla feltámadása és a kínai gyártók százalékosan elképesztő növekedése dacára még mindig a helyi gigászok uralják a kontinens piacát.

Az EU-ban az élen a Volkswagen áll, amelynek eladásai éves bázison 3,2 százalékkal, 266 ezer autóra emelkedtek. A stuttgarti óriás piaci részesedése az ACEA becslése szerint az év első négy hónapjában még mindig 26,7 százalékot tett ki, bár ez kissé elmarad a tavaly január-áprilisi 27,1 százaléktól.

A második helyen letáborozó Stellantis viszont 0,5 százalékponttal, 17,1 százalékra növelte piaci arányát az év első harmadában, miközben áprilisban 5,5 százalékkal, 159 ezer fölé nőtt az értékesítési volumene is.

A dobogó harmadik fokát pedig a Renault foglalhatta el nagyjából 4 százalékkal, 98  000 darabra karcsúsodó értékesítéssel.

A hazánkban is jelenlévő német prémiumgyártók vegyesen szerepeltek, hiszen 

  • míg a Mercedes eladásai 3,5 százalékkal javultak (47 591 darab), 
  • a BMW-é 0,4 százalékkal csökkentek (66 467 darab). A bajorok persze még csak mostanában indították el - részben a debreceni üzemből - Neue Klasse-expanziójukat.  
  • Egészen megtáltosodott ugyanakkor az Audi, amely 13,5 százalékkal, 49 176 darabra növelte volumenét. Áprilisban ezzel még a Skodát is megelőzve a VW csoport leggyorsabban növekvő márkája volt.   

Taroltak az elektromos modellek

Eközben az elektromos járművek értékesítése megállíthatatlanul növekszik, mivel egyre több megfizethető modell érhető el mind a hazai gyártóktól – köztük a Volkswagentől és a Stellantistól –, mind pedig a kínai gyártóktól, a BYD-vel az élükön. 

Az elektromosok áttörésében persze nem elhanyagolható szerepet játszik, hogy Németországban egy új támogatási rendszer lépett életbe, ezért aztán Európa legnagyobb autópiacán a tisztán akkumulátoros járművek értékesítése 41 százalékkal lőtt ki.

Egyelőre nem világos, hogy az iráni háború – amely az elektromos járművek felé tereli a keresletet – milyen mértékben befolyásolja az európai piacot, megtörheti-e a kedvező folyamatokat, ám a Bloomberg Intelligence (BI) szerint a háború elhúzódása egyre növekvő kockázatot jelent.

Az iráni háború miatt emelkedő energiaköltségek rombolják a fogyasztói bizalmat, és veszélyeztetik az olyan jelentős kiadással járó fogyasztást, mint például az új autók vásárlása

 – írta Gillian Davis, a BI elemzője keddi elemzésében.

Az április piaci fejlemények mindenesetre arra utalnak, hogy amíg a megfizethető elektromos autók jól teljesítenek, a drágább akkumulátoros járművek értékesítése továbbra is nehézkes. A Ferrari-részvények árfolyama kedden több mint 8 százalékkal zuhant, miután a vállalat bemutatta első elektromos szuperautóját. Az 550 000 eurót kóstáló Luce egyáltalán nem nyerte el a kritikusok és a befektetők tetszését.

A tölthető hibrid autók értékesítése az Unióban 2025 áprilisához mérten 20,3 százalékkal, a sima hibrideké pedig 12,7 százalékkal nőtt, miközben folytatódott a benzin- és dízelmeghajtású járművek eladásainak zsugorodása, 14,8, illetve 17,3 százalékkal. 

Összességében az év első négy hónapjában már a sima hibridek (HEV) voltak a piacvezetők az EU-ban több mint 38 százalékos részesedéssel, míg a benzinesek a piac 22,5 százalékát foglalták el, éppen csak megelőzve a 19,7 százalékot elérő tisztán akkumulátoros autókat. A tölthető hibridek (PHEV) 9,6, míg a dízel-meghajtásúak 7,7 százalékkal voltak jelen az újautópiacon.  

Hatalmas növekedést mutatott be néhány kínai márka áprilisban az EU-ban. A Leapmotor év/év 408 százalékkal, a Cherry Automobile 206 százalékkal, míg a BYD 117 százalékkal pörgette fel értékesítéseit, ám ezek közül még a legnagyobb volument elérő BYD is csupán valamivel kevesebb, mint 21 000 gépkocsit adott el.  A kínai gyártók közül amúgy a Geely Group (26 373 darab) és a SAIC Motor (21 714 darab) értékesítette a legtöbb autót, ám ezeknél csupán 0,4, illetve 24 százalékos volt a gyarapodás.

Végül folytatódott a Tesla feltámadása áprilisban is. Elon Musk autós cége 67 százalékkal több autót adott el az év negyedik hónapjában, mint egy évvel korábban, ám ez még mindig mindössze 9169 autót jelent.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu