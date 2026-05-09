Így vásároljon használt autót: tippek, amelyekre érdemes odafigyelni a kereskedés kiválasztásakor

Használtautó-vásárláskor mindenekelőtt érdemes tisztában lenni azzal, hogy a JSZP-n, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformon ingyenesen le tudjuk kérdezni az autó rendszáma alapján a kilométeróra-állást és az eredetet – írja az Origo.

Használtautó-vásárláskor a kereskedést is érdemes leinformálni a döntés meghozatala előtt

A megbízható kereskedést az alábbiak jellemzik:

Lekérdezhető az autó előélete: azonnal rendelkezésre bocsátják az alvázszámot, nem titkolóznak.

Állapotfelmérés: engedik, hogy független szervizbe vigyük az autót.

Garancia: nem bújnak el a szavatossági kötelezettség elől.

Rendezett telep: az autók nem a sárban állnak, és nem csak „eladásra” vannak kipofozva.

Használtautó-vásárlás: így csökkenthetjük a kockázatokat

A Hóvége összeállítása felhívja a figyelmet arra, hogy mielőtt elindulnánk, nézzük meg a felkeresni szándékozott autókereskedésről a véleményeket az interneten. Ha egy használtautó-kereskedés oldalán túl sok a negatív kritika, inkább keressünk tovább. Ne feledjük: a túl olcsó ajánlat szinte mindig gyanús!

Érdemes olyan helyet választani, ahol nemcsak eladni akarják az autót, hanem segítenek a hitelügyintézésben és az átírásban is.

Persze egy használt autó vásárlásakor soha nem lehet kizárni egy előtte nem ismert rejtett hiba előkerülését a kocsi megvételét követően. Ilyen még a legmegbízhatóbb kereskedőtől származó autó esetében is előfordulhat. Minden kereskedésnél kifogható egy rosszabb autó, de vannak olyan budapesti és fővároskörnyéki telepek, amelyek évek óta stabil, jó hírnévvel rendelkeznek, és nem a „trükközésről” ismertek.

