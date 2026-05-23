Deviza
EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01% EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jogosítvány
súlykategória
autóvezető
uniós irányelv

Egy uniós döntés alaposan átrajzolja a jogosítványokra vonatkozó szabályokat

Az Európai Unió új irányelve jelentős változásokat idéz elő a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó szabályozásban: lesz digitális jogosítvány, módosul a vezethető elektromos járművek súlyhatára, és szigorodnak a kezdő vezetőket érintő előírások.
Világgazdaság
2026.05.23, 10:59
Frissítve: 2026.05.23, 12:24

Az Európai Unió 2025/2205-ös irányelve szerint a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó új szabályokat a nemzeti jogrendjükbe. A változások célja, hogy a közlekedési szabályozás alkalmazkodjon az elektromos járművek terjedéséhez, a digitalizációhoz és a közlekedésbiztonsági kihívásokhoz – hívja fel a figyelmet az AutoZive cikke nyomán az Origo.

jogosítvány
Számos módosítás jön a B kategóriás jogosítványokra vonatkozóan uniós szinten / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az EU 2025/2205 irányelve három nagy változást hoz egyszerre: 

  • a digitális jogosítványt az európai digitális pénztárcában, 
  • a B kategóriás jogosítványok kiterjesztését a nehezebb, alternatív meghajtású járművekre, 
  • valamint egy új orvosi alkalmassági ellenőrzési rendszert. 

Nem minden változás fog minden sofőrt egyformán érinteni, és nem mindegyik fog egyszerre hatályba lépni.

Mi változik a B kategóriás jogosítványoknál?

A legnyilvánvalóbb újdonság a súlykorlátozás. Jelenleg B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 3,5 tonnás járműveket lehet vezetni. A súlyhatár 4,25 tonnára emelkedik az alternatív meghajtású járművek (elektromos autók, plug-in hibridek, hidrogénüzemű autók) és a sürgősségi (vagy megkülönböztető jelzést használó) járművek esetében. Az ok egyszerű: az akkumulátorok nehezek, és sok elektromos furgon és nagyobb SUV ma már nem fér bele a három és fél tonnás korlátba.

A második változás a lakókocsikat érinti. Célzott képzés vagy gyakorlati vizsga után az egyes tagállamok jogosultságot adhatnak a B kategóriájú jogosítvány birtokosának 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 4,25 tonna súlyú lakóautó vagy legfeljebb 5 tonnás pótkocsival ellátott jármű vezetésére. Fontos, hogy ezt nem teszik kötelezővé uniós szinten, hanem ez minden esetben az adott tagállam döntése. 

A harmadik pillért a kezdő sofőrökre vonatkozó, szigorúbb szabályok alkotják: legalább kétéves próbaidőt írnak elő számukra. 

Ebben az időszakban szigorúbb büntetések vonatkoznának az alkohol- vagy drogfogyasztásra, illetve a vezetés közbeni mobilhasználatra. A képzés során pedig nagyobb szerepet kaphatnak a modern vezetéstámogató rendszerek és a holtterek kezelésére vonatkozó gyakorlatok.

Az oktatásban nagyobb hangsúlyt kapnának a modern vezetéstámogató rendszerek, a holtterek felismerése és a figyelemelterelés veszélyei is.

A további változásokról itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu