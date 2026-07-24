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német autógyártók
Porsche
tőzsde

Lehullt a lepel a Porsche terveiről, tömeges leépítéssel adják meg az alaphangot

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Csoportos létszámcsökkentést, a munkavállalói bónuszok korlátozását és egy szuper drága szuperautó fejlesztését tervezi a német luxusautógyártó. A Porsche új stratégiája rávilágít a német autóipar bizonytalan helyzetére is.
Murányi Ernő
2026.07.24, 08:25

Maximum 6000 munkahely megszüntetésére készül a Porsche, miközben folytatja egy szuperautó fejlesztését is - írja a Franfurter Rundschau. 

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A legendás Porsche 911, nehéz lesz überelni / Fotó: NurPhoto via AFP

Remeghetnek az állásukért a Porsche alkalmazottjai

A Volkswagen leányvállalata eszerint kétszerannyi embert bocsájthat el, mint amennyit eredetileg terveztek. Összeállt tehát a német autóiparra jellemző recept: költségcsökkentés létszámleépítéssel és egy presztízsprojekt megvalósítása.

A német n-tv szerint 2035-ig 5000 és 6000 közötti számú munkahely szűnik meg. Ezzel egy időben a Porsche október 7-én bemutatja egy nyolchengeres boxermotoros, kétajtós sportkocsi tervtanulmányát, amelyet árban és minőségben az emblematikus Porsche 911-es fölé pozícionálnak.

A módosított számok jól illusztrálják az átszervezés mértékét: másfél évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy 2029-ig mintegy 1900 munkahellyel kívánja csökkenteni a stuttgarti régióban dolgozók számát. Emellett körülbelül 2000 ideiglenes alkalmazott szerződése jár le, erre már itt van a következő elbocsátási hullám.

Michael Leiters vezérigazgató ezen kívül 1500 euróban kívánja maximálni az alkalmazottak éves prémiumát is, amely egyébként is csak markáns nyereség esetén kerülhet 1000 euró fölé. A karácsonyi bónuszokat is csökkentik. A Tagesschau hírportál szerint a felügyelőbizottság támogatja a csomagot, ám a vállalatvezetés, az üzemi tanács és az IG Metall szakszervezet közötti megállapodás még mindig függőben van.

Luxussportkocsik elektromos offenzíva helyett

Miközben a Porsche radikálisan csökkenti a költségeket, a vállalat egy presztízsprojektbe fektet be: a belső körökben csak "S1"-nek nevezett szuperautó várhatóan 2031 előtt nem jelenik meg, és az új formatervezési vezető, Tobias Sühlmann fogja tervezni. Az eredetileg a Lamborghinivel közösen tervezett X11-es projekt viszont nem valósul meg.

Leiters egyidejűleg visszaszorítja az elektromos és szoftveres projekteket. Az elektromos Panamera projektet például a 2030-as évekre halasztotta. Érdekesség, hogy bár a Porsche vesz részt aktívan a Volkswagen és a Rivian közös vállalatának a fejlesztési projektjében, mégis egy legalább 700 millió eurós hozzájárulást fizet évente a szövetségnek, amit a Frankfurter Rundschau különösen abszurdnak talál.

A szoftverbefektetések sem mennek simán. Leiters megpróbálja eladni a Porsche szilícium-völgyi Applied Intuition vállalatban lévő részesedésének egy részét egy japán befektetőnek. Az üzletet eddig az Applied Intuition alapítójának, Qasar Younisnak a vétója blokkolta.

A Porsche stratégiája leleplezi a német autóipar bizonytalan helyzetét - emeli ki a német lap. Míg az alkalmazottak remegnek az állásukért, és a menedzsment korlátozza a prémiumokat, egy félmillió eurós szuperautót fejlesztenek.

A frankfurti hírportál nem takarékoskodik a jelzőkkel a Porsche stratégiája kapcsán. Úgy vélik, hogy a Porsche a drága, belső égésű motoros járművek szegmensére összpontosítással - az elektromobilitás és a szoftveres felszereltség helyett – pontosan azokra a területekre fókuszál, amelyeken a Tesla és a kínai gyártók nincsenek jelen. Rövid távon ugyan ezzel profitot takaríthat meg a cég, ám hosszabb távon egy gazdasági öngyilkossággal ér fel - hangzik a kőkemény kritika.

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