Lehullt a lepel a Porsche terveiről, tömeges leépítéssel adják meg az alaphangot

Maximum 6000 munkahely megszüntetésére készül a Porsche, miközben folytatja egy szuperautó fejlesztését is - írja a Franfurter Rundschau.

A legendás Porsche 911, nehéz lesz überelni / Fotó: NurPhoto via AFP

Remeghetnek az állásukért a Porsche alkalmazottjai

A Volkswagen leányvállalata eszerint kétszerannyi embert bocsájthat el, mint amennyit eredetileg terveztek. Összeállt tehát a német autóiparra jellemző recept: költségcsökkentés létszámleépítéssel és egy presztízsprojekt megvalósítása.

A német n-tv szerint 2035-ig 5000 és 6000 közötti számú munkahely szűnik meg. Ezzel egy időben a Porsche október 7-én bemutatja egy nyolchengeres boxermotoros, kétajtós sportkocsi tervtanulmányát, amelyet árban és minőségben az emblematikus Porsche 911-es fölé pozícionálnak.

A módosított számok jól illusztrálják az átszervezés mértékét: másfél évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy 2029-ig mintegy 1900 munkahellyel kívánja csökkenteni a stuttgarti régióban dolgozók számát. Emellett körülbelül 2000 ideiglenes alkalmazott szerződése jár le, erre már itt van a következő elbocsátási hullám.

Michael Leiters vezérigazgató ezen kívül 1500 euróban kívánja maximálni az alkalmazottak éves prémiumát is, amely egyébként is csak markáns nyereség esetén kerülhet 1000 euró fölé. A karácsonyi bónuszokat is csökkentik. A Tagesschau hírportál szerint a felügyelőbizottság támogatja a csomagot, ám a vállalatvezetés, az üzemi tanács és az IG Metall szakszervezet közötti megállapodás még mindig függőben van.

Luxussportkocsik elektromos offenzíva helyett

Miközben a Porsche radikálisan csökkenti a költségeket, a vállalat egy presztízsprojektbe fektet be: a belső körökben csak "S1"-nek nevezett szuperautó várhatóan 2031 előtt nem jelenik meg, és az új formatervezési vezető, Tobias Sühlmann fogja tervezni. Az eredetileg a Lamborghinivel közösen tervezett X11-es projekt viszont nem valósul meg.

Leiters egyidejűleg visszaszorítja az elektromos és szoftveres projekteket. Az elektromos Panamera projektet például a 2030-as évekre halasztotta. Érdekesség, hogy bár a Porsche vesz részt aktívan a Volkswagen és a Rivian közös vállalatának a fejlesztési projektjében, mégis egy legalább 700 millió eurós hozzájárulást fizet évente a szövetségnek, amit a Frankfurter Rundschau különösen abszurdnak talál.