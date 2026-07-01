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Őrségváltás a használt hibridek hazai piacán, háziverseny döntött az új bajnokról - csökkent az átlagár, javult a minőség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Trónfosztás az élvonalban és a Ford Kuga nagy menetelése. A használt hibridek mezőnyében a Toyota háziversenye döntött, hogy melyik modell lett a legnépszerűbb májusban.
Murányi Ernő
2026.07.01, 17:20
Frissítve: 2026.07.01, 17:21

Valóságos roham indult a részben elektromos hajtású járművek iránt a hazai használtautó-piacon a Használtautó.hu legfrissebb, májusi statisztikái szerint. Egyetlen év alatt több mint 34 százalékkal emelkedett a hibrid modellek iránti kereslet, miközben a kínálatbővülésnek köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent. A legnépszerűbb modellek rangsorában trónfosztás történt: a Toyota Corolla megszerezte az első helyet, a Ford Kuga pedig hatalmasat lépett előre.

Automobile Manufactures Debut Latest Models At Los Angeles Auto Show Toyota
A népszerű hibrid Toyota Corolla új korában /Fotó: AFP

Fiatalabb, olcsóbb és nagyobb lett a kínálat a hibridek piacán

A teljes piacot lefedő adatok alapján 2025 májusához képest az érdeklődések száma 16 100-ról 21 600 darabra ugrott, ami látványos, 34 százalékos növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan a Használtautó.hu portálon elérhető hirdetések száma is jelentősen, 38 százalékkal bővült, elérve az 5 400-at.

A vevők számára kifejezetten jó hír, hogy a hibridautó-állomány a növekvő volumen mellett némileg elérhetőbbé vált: 

az átlagár 10,75 millió forintról 10,28 millió forintra (-4,3 százalék), míg a medián ár 8,89 millióról 8,59 millió forintra mérséklődött. 

A kínálat ráadásul egyre jobb minőségű, hiszen az átlagéletkor 5,1 évről 4,9 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 101 700 kilométerről 95 900 kilométerre esett vissza.

Trónfosztás az élvonalban és a Ford Kuga nagy menetelése

A modellek versenyében komoly átrendeződés zajlott le az elmúlt egy évben. A tavalyi harmadik helyezett Toyota Corolla az élre tört: több mint 1 550 érdeklődéssel megszerezte a vezetést, minimálisan megelőzve a korábbi első Toyota RAV 4-et. A dobogó harmadik fokára a Toyota C-HR futott be 1 300 érdeklődéssel.

Az éves összehasonlítás legnagyobb nyertese egyértelműen a Ford Kuga. A modell a tavalyi nyolcadik helyről a negyedik pozícióba ugrott előre, miközben a rá érkező megkeresések száma két és félszeresére, 480-ről 1 200 darabra növekedett.

A Toyota dominál a hibrid-toplistán

A japán gyártók – és különösen a Toyota konszern – fölénye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a hibrid kategóriában, hiszen a top 10-es listából 7 helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak. Ugyanakkor új szereplőként megjelentek a prémium és középkategóriás Volkswagen-konszern hibrid modelljei is: 

a Volkswagen Passat a 8. helyen, míg a Skoda Superb a 10. helyen zárt, miközben a Mitsubishi Outlander és a Lexus RX kiestek az élmezőnyből.

 

Elérhetőbbé válnak a hibrid modellek

A májusi adatok alapján egyértelműen látszik a hibrid autók térnyerése a hazai használtautó-piacon. Az érdeklődések több mint 34 százalékos növekedése és a kínálat párhuzamos bővülése azt mutatja, hogy a vásárlók egyre tudatosabban keresik a környezetbarátabb, alacsonyabb fogyasztású modelleket. 

Különösen pozitív piaci folyamat, hogy a hibridek átlagára enyhén mérséklődött, miközben az állomány fiatalodott és kevesebbet futott autókból áll. Ez a tendencia az alternatív hajtásláncok demokratizálódását vetíti előre, ahol a technológia egyre szélesebb rétegek számára válik valós és elérhető alternatívává a mindennapokban

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

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