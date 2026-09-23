Rendkívüli

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen bejelentést tett Magyarországról, Magyar Péter pezsgőt bonthat – 4,2 milliárd eurót utal Brüsszel, egy lépés maradt hátra

Deviza
EUR/HUF363,9 +0,55% USD/HUF318,98 +0,89% GBP/HUF423,73 +0,47% CHF/HUF387,6 +0,66% PLN/HUF83,34 +0,16% RON/HUF68,95 +0,53% CZK/HUF14,93 +0,46% EUR/HUF363,9 +0,55% USD/HUF318,98 +0,89% GBP/HUF423,73 +0,47% CHF/HUF387,6 +0,66% PLN/HUF83,34 +0,16% RON/HUF68,95 +0,53% CZK/HUF14,93 +0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 664,2 +0,21% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 115 +0,1% OTP45 960 +0,24% RICHTER12 630 +0,24% OPUS287 -1,05% ANY6 350 +0,16% AUTOWALLIS123,5 -0,81% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 212,88 -0,19% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 236,99 -0,35% BUX151 664,2 +0,21% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 115 +0,1% OTP45 960 +0,24% RICHTER12 630 +0,24% OPUS287 -1,05% ANY6 350 +0,16% AUTOWALLIS123,5 -0,81% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 212,88 -0,19% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 236,99 -0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
invázió
elektromos autók
kínai autó
hibrid autó

Autópiac: elárasztották a kínai hibridek Európát, de rohanjon, aki még vámmentesen venne – valakinek nagyon szúrja a szemét a siker, már a háttérben munkálkodnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tovább erősítették piaci pozíciójukat Európában a kínai autógyártók, augusztusban minden korábbinál nagyobb piaci részesedést értek el. A növekedés motorját elsősorban a hibrid modellek jelentik, de félő, hogy már nem sokáig, mivel Németország megelégelte a sikerüket az európai autópiacon.
Murányi Ernő
2026.09.23, 11:20

A kínai márkák, köztük a szegedi gyártás megindítására készülő BYD modelljei, az európai újautó-eladások közel 12 százalékát tették ki augusztusban, ami új történelmi rekord. A hibridek piacán még látványosabb az előretörésük: minden negyedik eladott hibrid, illetve minden harmadik konnektoros (plug-in hibrid) kínai gyártótól származott a Dataforce adatai szerint. 

Jaecoo Autópiac
Autópiac: elárasztották a kínai hibridek Európát, most még vámmentesen vehetők meg / Fotó: Chan Long Hei

A kínai vállalatok sikerének egyik fő oka, hogy sok európai autóvásárló továbbra is tart a tisztán elektromos autóktól. A töltőinfrastruktúrával, a hatótávolsággal és az utazási rugalmassággal kapcsolatos fenntartások miatt inkább a hibrideket választják. A kínai gyártók pedig ezt a piaci rést nagyon hatékonyan használják ki, olcsóbb modelleket kínálnak versenytársaiknál.

Segíti a térnyerésüket, hogy a kínai hibridek jelenleg nem tartoznak azok alá a magas uniós vámok hatálya alá, amelyeket az Európai Unió a kínai elektromos autókra vetett ki. Ugyanakkor a helyzet változhat: a Handelsblatt szerint a német kormány már azon dolgozik, hogy 

új vámokat vezessenek be a kínai hibridekre is, és ezeket természetesen uniós szinten kívánja bevezetni.

Az Egyesült Királyságban még gyorsabban növekszik a kínai gyártók befolyása, mivel ott az elektromos autókra sem vetettek ki magas védővámokat. Ennek következtében ott már minden ötödik új autó kínai márkájú. Különösen sikeresek a Chery Automobile által gyártott Jaecoo modellek.

Németországban ugyan a kínai márkák részesedése alacsonyabb, 6,4 százalék, de Európa legnagyobb autópiacának mérete miatt már ez is hatalmas fegyvertény stratégiai szempontból. A Dataforce elemzője, Julian Litzinger szerint a német piaci előretörés komoly lehetőségeket nyit a kínai cégek előtt.

Közben az európai autópiac összességében is kedvező irányba mozdult: az elektromos és hibrid autók iránti kereslet augusztusban 27 százalékkal emelkedett, ami több mint ellensúlyozta a hagyományos belső égésű motorral szerelt modellek visszaesését. 

Az európai autópiac egésze 4,6 százalékos növekedést ért el éves bázison a nyár utolsó hónapjában.

Eközben ugyanakkor egyre nő a nyomás az európai autógyártókon. A Volkswagen a közelmúltban jelezte, hogy az elektromos modellek értékesítésének növekedése rontja a nyereségességet, különösen a Volkswagen személyautóinál és az Audinál, mivel  a villanyhajtású járművek általában alacsonyabb haszonkulccsal értékesíthetők.

A következő összecsapás az október 12-18. közötti párizsi autószalonon várható, ahol az európai gyártók bemutathatják a kínai kihívásra adott válaszukat, míg a kínai márkák azt akarják demonstrálni, hogy a prémium szegmens meghódítására is készen állnak, azaz a kínai autóipar európai terjeszkedése új szakaszba lépett, és a verseny a nagy értékű kategóriákban is egyre inkább kiéleződik.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu