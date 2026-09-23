Autópiac: elárasztották a kínai hibridek Európát, de rohanjon, aki még vámmentesen venne – valakinek nagyon szúrja a szemét a siker, már a háttérben munkálkodnak

A kínai márkák, köztük a szegedi gyártás megindítására készülő BYD modelljei, az európai újautó-eladások közel 12 százalékát tették ki augusztusban, ami új történelmi rekord. A hibridek piacán még látványosabb az előretörésük: minden negyedik eladott hibrid, illetve minden harmadik konnektoros (plug-in hibrid) kínai gyártótól származott a Dataforce adatai szerint.

Autópiac: elárasztották a kínai hibridek Európát, most még vámmentesen vehetők meg / Fotó: Chan Long Hei

A kínai vállalatok sikerének egyik fő oka, hogy sok európai autóvásárló továbbra is tart a tisztán elektromos autóktól. A töltőinfrastruktúrával, a hatótávolsággal és az utazási rugalmassággal kapcsolatos fenntartások miatt inkább a hibrideket választják. A kínai gyártók pedig ezt a piaci rést nagyon hatékonyan használják ki, olcsóbb modelleket kínálnak versenytársaiknál.

Segíti a térnyerésüket, hogy a kínai hibridek jelenleg nem tartoznak azok alá a magas uniós vámok hatálya alá, amelyeket az Európai Unió a kínai elektromos autókra vetett ki. Ugyanakkor a helyzet változhat: a Handelsblatt szerint a német kormány már azon dolgozik, hogy

új vámokat vezessenek be a kínai hibridekre is, és ezeket természetesen uniós szinten kívánja bevezetni.

Az Egyesült Királyságban még gyorsabban növekszik a kínai gyártók befolyása, mivel ott az elektromos autókra sem vetettek ki magas védővámokat. Ennek következtében ott már minden ötödik új autó kínai márkájú. Különösen sikeresek a Chery Automobile által gyártott Jaecoo modellek.

Németországban ugyan a kínai márkák részesedése alacsonyabb, 6,4 százalék, de Európa legnagyobb autópiacának mérete miatt már ez is hatalmas fegyvertény stratégiai szempontból. A Dataforce elemzője, Julian Litzinger szerint a német piaci előretörés komoly lehetőségeket nyit a kínai cégek előtt.

Közben az európai autópiac összességében is kedvező irányba mozdult: az elektromos és hibrid autók iránti kereslet augusztusban 27 százalékkal emelkedett, ami több mint ellensúlyozta a hagyományos belső égésű motorral szerelt modellek visszaesését.

Az európai autópiac egésze 4,6 százalékos növekedést ért el éves bázison a nyár utolsó hónapjában.

Eközben ugyanakkor egyre nő a nyomás az európai autógyártókon. A Volkswagen a közelmúltban jelezte, hogy az elektromos modellek értékesítésének növekedése rontja a nyereségességet, különösen a Volkswagen személyautóinál és az Audinál, mivel a villanyhajtású járművek általában alacsonyabb haszonkulccsal értékesíthetők.