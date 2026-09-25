Deviza
EUR/HUF365,63 -0,18% USD/HUF320,72 -0,38% GBP/HUF424,99 -0,08% CHF/HUF387,15 -0,43% PLN/HUF83,58 +0,01% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF15,01 +0,05% EUR/HUF365,63 -0,18% USD/HUF320,72 -0,38% GBP/HUF424,99 -0,08% CHF/HUF387,15 -0,43% PLN/HUF83,58 +0,01% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF15,01 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 919,25 +0,27% MTELEKOM2 556 +0,47% MOL5 180 -1,35% OTP46 060 +1,65% RICHTER12 540 -0,88% OPUS277 -1,08% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 460 -0,22% BUMIX9 133,02 -0,05% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 224,06 +0,27% BUX151 919,25 +0,27% MTELEKOM2 556 +0,47% MOL5 180 -1,35% OTP46 060 +1,65% RICHTER12 540 -0,88% OPUS277 -1,08% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 460 -0,22% BUMIX9 133,02 -0,05% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 224,06 +0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Itt a Lada új dobása: megkezdődött a crossover sorozatgyártása, még Putyin is gratulált a történelmi lépéshez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkezdődött Oroszországban a Lada új zászlóshajójának, az Azimut crossovernek a gyártása, amely várhatóan még az év vége előtt megjelenik a kereskedésekben. A 11–13 millió forint körüli becsült indulóárával ez lehet minden idők legdrágább Ladája, az AvtoVAZ pedig azt ígéri, hogy ár-érték arányban így is a kategória egyik legerősebb ajánlata lesz.
VG
2026.09.25, 13:30
Frissítve: 2026.09.25, 13:37

Szeptember 25-én az AvtoVAZ ünnepséget tartott Toljattiban új zászlóshajó modelljének, a Lada Azimut crossover gyártásának megkezdése alkalmából. Az értékesítés várhatóan még az év vége előtt megkezdődik, az árakat még nem hozták nyilvánosságra. Korábban az orosz média úgy becsülte, hogy a kezdőár 2,5 és 3 millió rubel (körülbelül 31 900 és 38 300 dollár) között lesz, átszámolva bőven 11 és 13 millió forint körül. Ezzel az Azimut a Lada jelenlegi kínálatának legdrágább járműve. 

Lada, Lada Azimut
Az AvtoVAZ megkezdte a Lada Azimut gyártását. Fotó: TAss.ru/videokép

A vállalat kijelentette, hogy az új Lada crossover 

a legjobb ár-érték arányt képviseli majd a szegmensében

 - jelentette az Izvesztyija tudósítója a helyszínről.

A Lada Azimut egy modernizált orosz Vesta platformon alapul. Az autó fejlesztését orosz szakemberek végezték, a koncepció kidolgozásától, az elrendezésen és a formatervezésen át a modell rendszereinek, funkcióinak és teljesítményének tervezéséig, gyártásáig és hangolásáig. Vlagyimir Putyin orosz elnök külön üzenetben gratulált mindehhez a gyárnak, kiemeltve a projekt fontosságát a hazai autóipar fejlődése és technológiai pozíciójának megerősítése szempontjából.

Az Azimuthoz körülbelül 1000 eredeti alkatrészt és kiegészítőt készítettek, beleértve a karosszériaelemeket, az alváz- és motoralkatrészeket, a világítást és a belső részleteket. Az orosz Iszvesztya beszámoljója szerint, az új modell dizájnját az AvtoVAZ stylistjai fejlesztették ki. A vállalat megjegyezte, hogy a jellegzetes „X-stílus” újragondolásra került, az elektronikus kütyük minimalista formatervezése felé haladva. Az autó festetlen műanyag karosszériarészekkel is rendelkezik, amely megvédi a fényezést a sérülésektől, rövid túlnyúlásokkal és 208 mm-es hasmagassággal gyártják. A jövőben kínálatban 1,6 és 1,8 literes motorok szerepelnek, amelyek 120, illetve 132 lóerősek. A sebességváltók között hatfokozatú manuális és fokozatmentes sebességváltó található. Később egy új, 150 lóerős turbófeltöltős motor és egy hagyományos automata sebességváltó is elérhető lesz.

A tervezési és gyártástechnológiai fejlesztési folyamat során több mint 370 prototípus jármű készült. Néhány crossover közúti teszteken esett át, ahol több mint 1,5 millió kilométernek megfelelő távolságot tettek meg. Összességében a tesztek száma meghaladta a 7000-et. 

 A Tass.ru közlése szerint, az AvtoVAZ szerint a crossover dizájnja számos olyan opciót és rendszert tartalmaz, amelyeket először használnak a Lada modellcsaládban. Ezek közé tartoznak a fűthető első oldalablakok a fűthető tükrök mellett, a panoráma napfénytető, az elektromosan állítható vezetőülés, az oldalsó függönylégzsákok, a 360 fokos kamera, a vezeték nélküli okostelefon-töltés, a kétzónás klímaberendezés, az elektromos csomagtérajtó és az elektromos rögzítőfék.

autóipar
Oroszország
Lada
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu