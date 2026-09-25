Itt a Lada új dobása: megkezdődött a crossover sorozatgyártása, még Putyin is gratulált a történelmi lépéshez

Szeptember 25-én az AvtoVAZ ünnepséget tartott Toljattiban új zászlóshajó modelljének, a Lada Azimut crossover gyártásának megkezdése alkalmából. Az értékesítés várhatóan még az év vége előtt megkezdődik, az árakat még nem hozták nyilvánosságra. Korábban az orosz média úgy becsülte, hogy a kezdőár 2,5 és 3 millió rubel (körülbelül 31 900 és 38 300 dollár) között lesz, átszámolva bőven 11 és 13 millió forint körül. Ezzel az Azimut a Lada jelenlegi kínálatának legdrágább járműve.

Az AvtoVAZ megkezdte a Lada Azimut gyártását. Fotó: TAss.ru/videokép

A vállalat kijelentette, hogy az új Lada crossover

a legjobb ár-érték arányt képviseli majd a szegmensében

- jelentette az Izvesztyija tudósítója a helyszínről.

A Lada Azimut egy modernizált orosz Vesta platformon alapul. Az autó fejlesztését orosz szakemberek végezték, a koncepció kidolgozásától, az elrendezésen és a formatervezésen át a modell rendszereinek, funkcióinak és teljesítményének tervezéséig, gyártásáig és hangolásáig. Vlagyimir Putyin orosz elnök külön üzenetben gratulált mindehhez a gyárnak, kiemeltve a projekt fontosságát a hazai autóipar fejlődése és technológiai pozíciójának megerősítése szempontjából.

Az Azimuthoz körülbelül 1000 eredeti alkatrészt és kiegészítőt készítettek, beleértve a karosszériaelemeket, az alváz- és motoralkatrészeket, a világítást és a belső részleteket. Az orosz Iszvesztya beszámoljója szerint, az új modell dizájnját az AvtoVAZ stylistjai fejlesztették ki. A vállalat megjegyezte, hogy a jellegzetes „X-stílus” újragondolásra került, az elektronikus kütyük minimalista formatervezése felé haladva. Az autó festetlen műanyag karosszériarészekkel is rendelkezik, amely megvédi a fényezést a sérülésektől, rövid túlnyúlásokkal és 208 mm-es hasmagassággal gyártják. A jövőben kínálatban 1,6 és 1,8 literes motorok szerepelnek, amelyek 120, illetve 132 lóerősek. A sebességváltók között hatfokozatú manuális és fokozatmentes sebességváltó található. Később egy új, 150 lóerős turbófeltöltős motor és egy hagyományos automata sebességváltó is elérhető lesz.

A tervezési és gyártástechnológiai fejlesztési folyamat során több mint 370 prototípus jármű készült. Néhány crossover közúti teszteken esett át, ahol több mint 1,5 millió kilométernek megfelelő távolságot tettek meg. Összességében a tesztek száma meghaladta a 7000-et.