Felveszi a versenyt a Suzuki a BYD-vel és többi kínai riválisával, Indiában még a tehéntrágyát is bevetik

Az évtized végére a jelenlegi 40–48 hónapról 24 hónapra csökkenti a Suzuki a járműfejlesztési időt – jelentette be pénteken Tosihiro Szuzuki vezérigazgató.

Suzuki: felveszi a versenyt a BYD-vel és többi kínai riválisával / Fotó: NurPhoto via AFP

Felveszi a kesztyűt a Suzuki

A vezérigazgató a Suzuki szintén pénteken közzétett „Technology Strategy 2026 for 10 Years Ahead” című 10 éves stratégiáját mutatta be Tokióban, amivel kapcsolatban kiemelte:

a kínai gyártók hihetetlen tempót diktálnak. Ahhoz, hogy lépést tartsunk velük, meg kell találnunk a módját, hogyan gyorsíthatnánk fel a folyamatainkat.

Miután évtizedekig a japán hatékonysághoz vagy a német mérnöki tudáshoz mérték magukat, az autóipari vezetők immár a kínai gyártókra tekintenek új etalonként.

Az olyan vállalatok, mint a BYD, a Leapmotor és a Xiaomi, rendkívül gyors fejlesztési ciklusokkal, szoftverközpontú tervezéssel és a legújabb akkumulátortechnológiák alkalmazásával fokozzák a versenyt. Ez arra készteti a hagyományos márkákat, hogy a lépéstartás érdekében átalakítsák gyártási rendszereiket.

A Suzuki stratégiai célja az energiafelhasználás minimalizálása és a termékek értékének maximalizálása, valamint a villámgyors reakció a piacok és a szabályozási környezet változásaira.

Az Esztergomban is termelő japán autógyártó nem kizárólag egyetlen technológiára épít, hanem az egyes régiók energiaellátási, infrastruktúra- és szabályozási sajátosságaihoz igazítja megoldásait. Minden piacon a „megfelelő” technológiát akarják kínálni, figyelembe véve az energiaárakat, a nyersanyagköltségeket és a környezetvédelmi előírásokat.

A fejlesztési hatékonyságot 30 százalékkal, a gyártási hatékonyságot pedig 50 százalékkal javítanák, aminek érdekében fokozzák a digitalizációt, a párhuzamos fejlesztést és a moduláris terméktervezést.

Erősítik Japán és India szerepét

A stratégia ugyanakkor megerősíti, hogy Japán marad a technológiai fejlesztések központja, míg India kulcsfontosságú gyártási és exportközponttá válik, ahol 2030-ra el akarják érni az évi 4-5 millió darabos gyártókapacitást.

A világ legnépesebb országában amúgy augusztusban indult el a Suzuki harmadik biogázüzeme, amelyben tehéntrágyából állítanak elő üzemanyagot, a melléktermékként keletkező szerves trágyát pedig visszaforgatják a helyi mezőgazdaságba. A program a japán és indiai kormány által támogatott CBG (Cooperative Biogas for Growth) kezdeményezés része.