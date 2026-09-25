Deviza
EUR/HUF365,23 -0,29% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,5% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,99 -0,08% EUR/HUF365,23 -0,29% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,5% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,99 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08% BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Felveszi a versenyt a Suzuki a BYD-vel és többi kínai riválisával, Indiában még a tehéntrágyát is bevetik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kétszer olyan gyorsan fejlesztené az új modelleket a japán autógyártó, hogy megőrizze versenyelőnyét a kínai vállalatok által egyre jobban átalakított iparágban. A Suzuki a következő évtizedben nem egyetlen hajtástechnológiára teszi a tétet, hanem a helyi piacokra szabott, változatos megoldásokban gondolkodik.
Murányi Ernő
2026.09.25, 16:07
Frissítve: 2026.09.25, 16:37

Az évtized végére a jelenlegi 40–48 hónapról 24 hónapra csökkenti a Suzuki a járműfejlesztési időt – jelentette be pénteken Tosihiro Szuzuki vezérigazgató.

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 Suzuki
Suzuki: felveszi a versenyt a BYD-vel és többi kínai riválisával / Fotó: NurPhoto via AFP

Felveszi a kesztyűt a Suzuki

A vezérigazgató a Suzuki szintén pénteken közzétett „Technology Strategy 2026 for 10 Years Ahead” című 10 éves stratégiáját mutatta be Tokióban, amivel kapcsolatban kiemelte:

a kínai gyártók hihetetlen tempót diktálnak. Ahhoz, hogy lépést tartsunk velük, meg kell találnunk a módját, hogyan gyorsíthatnánk fel a folyamatainkat.

Miután évtizedekig a japán hatékonysághoz vagy a német mérnöki tudáshoz mérték magukat, az autóipari vezetők immár a kínai gyártókra tekintenek új etalonként. 

Az olyan vállalatok, mint a BYD, a Leapmotor és a Xiaomi, rendkívül gyors fejlesztési ciklusokkal, szoftverközpontú tervezéssel és a legújabb akkumulátortechnológiák alkalmazásával fokozzák a versenyt. Ez arra készteti a hagyományos márkákat, hogy a lépéstartás érdekében átalakítsák gyártási rendszereiket.

A Suzuki stratégiai célja az energiafelhasználás minimalizálása és a termékek értékének maximalizálása, valamint a villámgyors reakció a piacok és a szabályozási környezet változásaira.

Az Esztergomban is termelő japán autógyártó nem kizárólag egyetlen technológiára épít, hanem az egyes régiók energiaellátási, infrastruktúra- és szabályozási sajátosságaihoz igazítja megoldásait. Minden piacon a „megfelelő” technológiát akarják kínálni, figyelembe véve az energiaárakat, a nyersanyagköltségeket és a környezetvédelmi előírásokat.

A fejlesztési hatékonyságot 30 százalékkal, a gyártási hatékonyságot pedig 50 százalékkal javítanák, aminek érdekében fokozzák a digitalizációt, a párhuzamos fejlesztést és a moduláris terméktervezést.

Erősítik Japán és India szerepét

A stratégia ugyanakkor  megerősíti, hogy  Japán marad a technológiai fejlesztések központja, míg India kulcsfontosságú gyártási és exportközponttá válik, ahol 2030-ra el akarják érni az évi 4-5 millió darabos gyártókapacitást.

A világ legnépesebb országában amúgy augusztusban indult el a Suzuki harmadik biogázüzeme, amelyben tehéntrágyából állítanak elő üzemanyagot, a melléktermékként keletkező szerves trágyát pedig visszaforgatják a helyi mezőgazdaságba. A program a japán és indiai kormány által támogatott CBG (Cooperative Biogas for Growth) kezdeményezés része.

Team Suzuki szemlélet és új technológiák

A stratégia hangsúlyozza a szervezeti és földrajzi határokon átívelő együttműködést is, amire példaként említik az „e SKY” fejlesztést, amely jelentősen növelte az elektromos járművek egy töltéssel megtehető hatótávolságát.

A Suzuki a „Right × Light Mobile Tech” koncepció keretében pedig több új technológiát fejleszt, illetve kombinál, ezek közé tartoznak:

  • a soros hibrid (HEV) rendszerek,
  • az új hibrid hajtás (fejlesztési név: Super Ene Charge),
  • az új közvetlen befecskendezésű turbómotorok,
  • a könnyű és biztonságos járműplatform (S Light),
  • az egyszerűsített szoftveralapú járműplatform (SDV Lite).

 A vállalat egyszerre kívánja csökkenteni az energiafelhasználást, felgyorsítani a fejlesztést és a gyártást, erősíteni indiai gyártóbázisát, valamint új hibrid és könnyűszerkezetes technológiákkal növelni versenyképességét.

A Suzuki részvényei pénteken stagnáltak, év eleje óta pedig 9,6 százalékkal gyengültek a tokiói tőzsdén.

piaci verseny
biogáz
Suzuki
japán autó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu