Meglepőt húzott a Volvo: lenyúlta a Skoda főnökét, ő irányíthatja a nagy átalakítást

Klaus Zellmer, aki legutóbb a Volkswagen AG-hoz tartozó Skoda Auto vezérigazgatója volt, legkésőbb 2027. október 1-jén veszi át a Volvo Car irányítását – közölte a svéd autógyártó vasárnap. A Bloomberg tájékoztatása szerint Samuelsson az igazgatósággal együtt gondoskodik majd a „zökkenőmentes” átmenetről. A vállalat kiemelte, hogy a Skoda Autótól igazolt Zellmer több mint harmincéves tapasztalattal rendelkezik a globális autóiparban.

Klaus Zellmer prémiumszegmensben és nagy volumenű márkáknál szerzett tapasztalata egyaránt jól illeszkedik a Volvo igényeihez a cég elnöke szerint Fotó: CFOTO via AFP

A német szakember „komoly tapasztalattal rendelkezik a vállalatok átalakulásának és a változó piaci körülmények közötti működésének irányításában” – mondta Li Shufu, a Volvo Car elnöke. Hozzátette: Zellmer prémiumszegmensben és nagy volumenű márkáknál szerzett tapasztalata egyaránt jól illeszkedik a Volvo igényeihez.

A kínai Geely autógyártó többségi tulajdonában lévő Volvo Car csütörtökön széles körű átalakítást jelentett be. Ennek részeként öt, kizárólag a Volvo márkát kiszolgáló üzem működését alakítja át, további két gyárat pedig partnerekkel közösen működtet majd. A változtatások célja, hogy a vállalat felkészüljön az autópiacon egyre élesebb versenyre, miközben minden eddiginél nagyobb modelloffenzívát indít.

A Volvo Car az évtized végéig hét új modellt tervez bevezetni a nyugati piacokon, további hatot pedig Kínában. A cél, hogy a vállalat a jelenlegi mintegy 1,7 százalékról megduplázza részesedését az elektromos és plug-in hibrid autók globális piacán.

A 75 éves Samuelssont tavaly másodszor hívták vissza Európa egyik legismertebb autómárkájának élére. Azóta azon dolgozik, hogy újra növekedési pályára állítsa a vállalatot egy olyan nehéz időszak után, amelyet egyebek mellett az amerikai kereskedelmi vámok, az elöregedő modellpaletta, az alacsony kapacitáskihasználtság és a megemelkedett nyersanyagárak nehezítettek.

A jövő tavasszal távozó svéd szakember vezetésével a Volvo Car nagyobb szerepet szán a hibrid modelleknek, miután a vártnál lassabban halad az átállás a teljesen elektromos autókra. A vállalat emellett egyre inkább a regionális igényekhez igazítja kínálatát, és tovább mélyíti együttműködését kínai anyavállalatával.