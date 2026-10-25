Sztrájkkal fenyegetnek a Volkswagen dolgozói: januártól megbénulhat a német autógyártó

Januártól nagyszabású sztrájkok béníthatják meg Európa legnagyobb autógyártóját, a Volkswagent, miután a német IG Metall szakszervezet ultimátumot adott a vállalat vezetésének. A munkavállalói érdekképviselet október végéig várja, hogy a konszern visszavonja a kollektív bérmegállapodások felmondását. Ellenkező esetben a dolgozók 2027 elejétől munkabeszüntetésekkel próbálhatják megakadályozni a tervezett megszorításokat. A Reuters beszámolója szerint a konfliktus szeptember végén éleződött ki, amikor a Volkswagen felmondta a németországi munkavállalóival kötött bérmegállapodások szinte mindegyikét. Ezzel olyan, évtizedek óta érvényben lévő munkafeltételek is újratárgyalhatóvá váltak, mint a munkaidő szabályozása és a szabadság idejére járó díjazás.

Sztrájk miatt leállhat a termelés a Volkswagen üzemeiben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Thorsten Groeger, az IG Metall vezető tárgyalója a hannoveri egyeztetéseket követően világossá tette, hogy a szakszervezet nem fogadja el a vállalat döntését. A szakszervezet október végéig adott határidőt a vezetésnek. Groeger szerint ha addig nem vonják vissza a megállapodások felmondását, olyan folyamat indulhat el, amely megnyitja az utat a Volkswagen üzemeiben a munkabeszüntetések előtt. A dolgozók jelenleg még nem sztrájkolhatnak, mert a munkabékét biztosító megállapodás 2026 végéig érvényben marad. Január 1-jétől azonban megszűnik ez a korlátozás, így a konfliktus akár a gyártás leállásához is vezethet.

A Volkswagen történetének legnagyobb leépítése zajlik

A szakszervezetek fellépésének hátterében a Volkswagen példátlan méretű szerkezetátalakítása áll. A vállalat összesen mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésével számol, miközben akár négy németországi gyár bezárása is napirendre kerülhet.Ahogy arról a Világgazdaság szeptember elején beszámolt, a Volkswagen felügyelőbizottsága jóváhagyta a konszern 89 éves történetének legnagyobb átalakítását. Az új program további 50 ezer munkahely megszüntetésével számol a már korábban elindított, hasonló nagyságrendű leépítéseken felül.

A vállalat vezetése 2030-ig az értéklánc egészében 20 milliárd euró (mintegy 7800 milliárd forint) megtakarítását tervezi, miközben az általános működési költségeket további 11 milliárd euróval (mintegy 4290 milliárd forinttal) mérsékelné. A megszorítások azonban nem csak az álláshelyeket érintik.

A Volkswagen üzemi tanácsa szerint a vállalat vezetése világszerte 660 ezer munkavállaló bérének befagyasztását is tervezi 2030-ig.

Ez különösen érzékeny kérdés a német dolgozók számára, akik úgy vélik, hogy a konszern megsérti a 2024 végén megkötött, munkahelyvédelmi garanciákat is tartalmazó megállapodás szellemét. Daniela Cavallo, az üzemi tanács elnöke szerint a dolgozók tisztában vannak az autóipar megváltozott körülményeivel, de elvárják, hogy a vállalatvezetés velük együttműködve keressen megoldást. A Volkswagen ezzel szemben azzal érvel, hogy a gazdasági környezet a 2024-es megállapodás óta drámaian romlott, ezért elkerülhetetlenek a további költségcsökkentések.