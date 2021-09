A földgáz az egyik legelterjedtebb üzemanyag. Az elérhetősége, az alacsony költsége és a környezeti előnyei miatt kiváló alternatívája a benzinnek és a gázolajnak. Az energiaforrás jegyzése az elmúlt hónapokban mégsem a fenti tulajdonságok miatt ért el hétéves csúcsot, inkább a hirtelen felfutó, nem fosszilis üzemanyagokra koncentráló kínai kereslet indította be az emelkedést.

A raliban az elmúlt hetekben a klímaváltozás keltette egyre gyakoribb hurrikánok és a szokásosnál melegebb ősz is szerepet játszott, ez utóbbi növelte a klímaberendezések energiaigényét. A viharos idő ellenére paradox módon az átlagos szélmennyiség Európában csökkent az idén, és ez szintén a földgáz felé terelte a környezeti hatásokra fókuszáló vevőket. A kereslet nemcsak fizikai természetű, hanem – ahogyan más nyersanyagok esetében – itt is egyre inkább megfigyelhető a spekulatív kereskedés előretörése. A földgáz mint termék a megszokott határidős piac mellett tőzsdén kereskedett alapokon keresztül is elérhető, az egyik legismertebb az UNG tickerrel futó, határidős árfolyamokat másoló, nyílt végű, nyilvános befektetési alap.

Más nyersanyagokhoz hasonlóan a gáz piacán is élénk a spekulatív kereskedés

A megújuló földgáz (RNG) tiszta, megfizethető és megbízható, hulladékból származó üzemanyag, amelyet lakások, vállalkozások és akár járművek áramellátására is fel lehet használni. A „megújuló gáz” egy tág gyűjtőfogalom, amely általában biogázra, biometánra, zöldhidrogénre és szintetikus földgázra utal. Az RNG különböző formáit az kapcsolja össze, hogy viszonylag könnyen tárolhatók, és rugalmasabbak, mint a szél- vagy napenergia, mivel választható mennyiségben és eltérő időszakokban is előállíthatók.

A megújuló gáz termelése magában foglalja a meglévő földgáz-infrastruktúra használatát, ugyanakkor környezetbarátabb: a hagyományos földgáz legtöbb tulajdonságával rendelkezik, de szén-dioxid-semleges.

A 21. század energia-előállításának és energiagazdálkodásának sarokköve a gazdaságok zöldebbé tétele mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban. Az energiaszektor dekarbonizációja az Exxontól és a Chevrontól kezdve a Totalon és a Britsh Petrolon át egészen a Molig, már beépült a vállalatok jövőjébe és jövőképébe. Így logikusnak látszik, hogy a megújuló földgáz sokáig jövedelmező befektetési célpont lehet még akkor is, ha „tisztán” RNG-vállalatot nem sokat találunk.

Ritka kivétel a Clean Energy Fuels. A 2007 óta NASDAQ-tag vállalat elsősorban az Egyesült Államokban és Kanadában kínál földgázt alternatív üzemanyagként a járműparkokhoz és a kapcsolódó üzemanyag-ellátási megoldásokhoz. Megújuló, sűrített és cseppfolyósított földgázt egyaránt szállít könnyű-, közepes és nehézgépjárművekhez. Ezenfelül üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat kínál a járműállomány ügyfélállomásai számára, illetve üzemanyagtöltő állomásokat tervez, épít, üzemeltet és karbantart.

Észak-Amerikában több mint 570 üzemanyagtöltő állomásból álló, kiterjedt hálózattal rendelkezik, megújuló földgázt bármilyen állami vagy magánállomáshoz el tud szállítani.

Már ma kényelmes hozzáférést biztosít a napi több mint 25 ezer RNG-vel közlekedő jármű számára is úgy, hogy a tervek szerint 2025-re a vállalat teljesen karbonsemleges lesz.

A Clean Energy és legnagyobb részvényese, a Total SE idén márciusban 50-50 százalék arányú közös vállalkozást jelentett be karbonsemleges, megújulóföldgáz-termelő létesítmények fejlesztésére az Egyesült Államokban, ahol az RNG-projektekbe fektetett tényleges tőke összege meghaladhatja a 400 millió dollárt. Egy hónappal később, áprilisban, a Clean Energy az Amazonnal írt alá megállapodást alacsony vagy negatív szén-dioxid-kibocsátással megújuló földgáz biztosításáról.

Az üzemanyagot 27 meglévő és további 19 nem kizárólagos, új vagy korszerűsített, saját tulajdonú állomáson fogják biztosítani, amelyeket a vállalat várhatóan az év végéig épít meg.

A 2,2 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkező vállalat egy részvényre jutó nyeresége (EPS) évente 109 százalékkal nőtt az elmúlt három évben annak ellenére, hogy a bevétel visszaesett. A negatív sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) óvatosságra int, ugyanakkor a Clean Energy eladósodottsága az elmúlt öt évben folyamatosan javult. Osztalékra ugyan a vállalattól egyelőre nem számíthatunk, azonban a Total, a BlackRock és a Vanguard jelentős részesedése is arra utal, hogy a vállalat kedvelt stratégiai befektetési célpont.