A kiszámíthatatlan globális folyamatok eredményeképp a vagyonvédelem lett a tehetős befektetők legfontosabb célja: a megszerzett, esetleg több generáció munkájával összegyűjtött vagyon megóvása és a jövő nemzedékeinek történő átörökítése fontosabb szempont ma már, mint az adóoptimalizálás. A komplex vagyonkezelési, úgynevezett Full Service Wealth Management szolgáltatások lényege az átgondolt befektetési stratégia mentén megvalósított okos vagyonstrukturálás. Az igazán tehetősek ma már gyakran külföldi ingatlanpiaci befektetésekben, kortárs képzőművészeti alkotásokban, sőt luxusóra gyűjteményben látják a magas hozamot és a biztonságot.

Az elmúlt évek gazdasági változásai arra ösztönözték a vagyonos embereket, hogy alaposan átgondolják megtakarításaik és befektetéseik kezelését. Az Apelso Trust ügyfélkörében egyértelmű trendként rajzolódik ki, hogy a világjárvány közepén, a kiszámíthatatlan inflációs és háborús környezetben már nem az adóoptimalizálás a legfontosabb célja a tehetős befektetőknek, hanem a vagyon védelme lett a prioritás.

Az ingatlanpiacba vetett hit továbbra töretlen: a befektetők azonban már nemcsak magyarországi, hanem egyre inkább külföldi ingatlanokba is invesztálnak, csökkentve az egyes országok gazdasági kockázatainak való kitettségüket, melyek így kevésbé veszélyeztetik az ingatlanportfólió összértékét.

Az elmúlt időszakban megugrott a kortárs képzőművészeti alkotások iránti kereslet is: főként hosszú távú befektetések esetén gondolkodnak ebben az ügyfelek, mivel a helyesen megválasztott műalkotások a tapasztalatok szerint értékálló befektetésnek számítanak. Egy jelenleg kevésbé felkapott, felívelőben lévő művész alkotásai néhány év múlva a sokszorosát is érhetik a vételárnak, ez azonban komoly műismeretet igényel.

A vagyonportfólió meglepő, de mégis trendszerű részei lettek olyan egzotikus és korántsem tradicionális befektetési eszközök, mint például a luxusóra-portfólió: a különböző típusú hosszú távú befektetésre szánt luxus karórákat általában széfben őrizve tartják. A gyűjtemény összeállításában az adott márkák kiválasztásán és megvásárlásán túlmutatóan is szükség van szakértelemre, hiszen e speciális vagyonelem kezelésében fontos szerepet játszanak a helyes adminisztrációs, őrzési, biztosítási és folyamatos karbantartási teendők is.



A napjainkban átélt bizonytalan idők az ügyfeleink számára is trendfordulót hoztak. A Full Service Wealth Management szolgáltatás, azaz az átgondolt befektetési stratégia mentén kialakított okos vagyonstrukturálás soha nem volt ennyire aktuális, mint napjainkban. Világjárvány közepén, kiszámíthatatlan inflációs és háborús környezetben különösen körültekintően kell mérlegelni, mibe fektessünk, hogy az biztosítsa ügyfeleink vagyonának védelmét, gyarapítását és tovább örökítését, éppen ezért kell egyre több szakterület kiemelkedő speciálistáival felvértezve kiszolgálni ügyfeleinket

– mondta Antall György, az Apelso Trust független bizalmi vagyonkezelő cégtársa.

Az ügyfelek átlagéletkorát tekintve nem történt változás az elmúlt három évben, továbbra is jellemzően 40 éves kor és afelett indul el a vagyon tudatos tervezése.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően még mindig népszerű befektetési területnek számít a tőkepiac, a kriptovaluták vagy éppen a zöld befektetések világa, az árfolyamok esésével és az infláció növekedésével azonban jelentős bizonytalanság, sőt kiábrándultság figyelhető meg egyes területeken. És hogy mindez mekkora változást eredményez a családi vagyonok összetételében?

„Korai még megmondani, de könnyen lehet, hogy jelentős változáshoz érkezett a tehetősek vagyonszerkezete.

Egy dolog azonban biztos: minden változást megfelelő előkészületek után szabad csak végrehajtani, a stabilitás és körültekintő tervezés elengedhetetlen részei a vagyonunk megőrzésének” – figyelmeztetett szakértőnk.