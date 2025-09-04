Deviza
arany
FED
dollár
árfolyam
kamat

Újabb elképesztő magasságokba emelkedett az arany ára

Még soha nem kértek annyit egy uncia aranyért, mint a szerdai kereskedésben, amikor korábban soha nem látott magasságokban is járt az arany árfolyama. A szédületes emelkedés mozgatórugói között egyebek mellett a globális geopolitikai és gazdasági bizonytalanságokat, valamint az egyre erősebb amerikai kamatcsökkentési várakozásokat említik az elemzők.
Világgazdaság
2025.09.04., 16:50

Az arany ára történelmi csúcsot ért el szerdán, miután határidős jegyzése 3640,1 dolláron is járt a kereskedésben. Ezen az árfolyamon számolva 1 uncia arany ára eléri a 1,231 millió forintot. Ma már valamelyest lefelé korrigál árjegyzés – hívja fel a figyelmet az Origo.

arany
Történelmi csúcson az arany ára / Fotó: AFP

A múlt hónapban az arany határidős ára 9,5 százalékkal emelkedett az augusztus 1-jei 3286,20 dolláros tőzsdei nyitóárhoz képest. Az elmúlt egy évben pedig 43,9 százalékos áremelkedést ért el a 2024. szeptember 3-i 2501,60 dolláros nyitóárhoz viszonyítva.

Milyen tényezők állnak az arany árának emelkedése mögött?

Az elemzők szerint az arany idei rekordját a folyamatos jegybanki vásárlások, az amerikai dollártól eltérő diverzifikáció, valamint az hajtotta felfelé, hogy a befektetők biztonságos menedéket keresnek a globális geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok közepette. 

Az aranyat a befektetők hagyományosan biztonságosabb eszköznek tekintik a gazdasági bizonytalanság idején, így évszázadok óta kiemelt helyet foglal el a befektetési eszközök között . Infláció elleni védelemként, valamint biztonságos menedékként (safe haven) szolgál olyan időszakokban, amikor fokozott gazdasági bizonytalanság, geopolitikai feszültség és ezekből fakadó piaci volatilitás jellemzi a környezetet.

Az elemzők szerint az árat az a várakozás is megemelte, hogy az amerikai jegybank csökkenti az irányadó kamatlábat, így az arany még vonzóbbá vált a befektetők számára. A Fed, vagyis az amerikai jegybank 25 százalékkal csökkentheti az alapkamatot a szeptemberi ülésén.

Az arany nem kamatozó eszköz, ezért felértékelődik, ha a kamatozó befektetések (kincstárjegyek, állampapírok) hozama csökken. 

Az arany árfolyamát erősítette a dollár általános gyengélkedése is. Mivel a zöldhasú az idén már mintegy 14 százalékkal értékelődött le az euróval szemben, ezért az euróval vagy más, az amerikai fizetőeszközzel szemben felértékelődött devizával rendelkező befektetők számára a dollár egyre olcsóbb. Ezért, ha aranyat akarnak vásárolni, kevesebb eurót vagy más devizát kell átváltaniuk. A globális aranypiaci keresletről itt olvashat további információkat.

