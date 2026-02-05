Deviza
EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,68 -0,52% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,42 -0,13% CZK/HUF15,59 +0,1% EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,68 -0,52% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,42 -0,13% CZK/HUF15,59 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 267,83 -1,53% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL3 984 -3,16% OTP41 140 -1,24% RICHTER11 340 -1,32% OPUS550 0% ANY7 700 +0,52% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 320 0% BUMIX10 305,73 -0,01% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 703,45 -1,11% BUX131 267,83 -1,53% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL3 984 -3,16% OTP41 140 -1,24% RICHTER11 340 -1,32% OPUS550 0% ANY7 700 +0,52% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 320 0% BUMIX10 305,73 -0,01% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 703,45 -1,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Öntik a betont, hivatalosan is elkezdődött a paksi bővítés: ötven év után új atomerőmű épül Magyarországon.

arany
Svájc
bunker
aranyrúd
tether

Két kézzel vásárolják az aranyat, és egy atombunkerben helyezik el – kitört az újkori aranyláz

Egy svájci atombunkerben egyre nagyobb aranykészleteket helyez el a Tether kriptocég: hetente két tonna aranyat vásárol, amit itt raktároz el. A vállalat a fizikai aranyat tekintve az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb tulajdonossá vált a privát szférában.
Világgazdaság
2026.02.05, 10:28
Frissítve: 2026.02.05, 10:39

Hétről hétre több mint egy tonna aranyat szállítanak a Tether kriptoóriás tulajdonában lévő, magas biztonságot garantáló svájci trezorba – mára a világ legnagyobb ismert aranymennyiségét a bankokon és nemzetállamokon kívül ez a cég birtokolja. Az elmúlt évben a Tether csendben a globális aranypiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, és szerepet játszhatott az arany árfolyamának soha nem látott , unciánként 5200 dollár feletti csúcsra emelkedésében is – írja az Origo.

Tether, Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, jóslataranytartalék, Kína
Hatalmas aranykészletet halmoz fel a Tether egy titkos svájci bunkerben / Fotó: Shutterstock

Nagyon keveset tudni a Tether stratégiájáról

Mégis viszonylag keveset tudunk a belső működéséről, vagyis az aranystratégiájáról. A Bloombergnek adott interjújában Paolo Ardoino vezérigazgató a vállalat aranypiaci szerepét egy központi bankéhoz hasonlította, és azt jósolta, hogy Washington geopolitikai riválisai aranyfedezetű alternatívát fognak bevezetni a dollárral szemben. Elárulta, hogy hatalmas profitját továbbra is aranyba kívánja fektetni, de nem elégszik meg az arany puszta vásárlásával.

Azt is szeretné, ha a Tether kereskedne vele – gyakorlatilag versenyezve a JPMorgan Chase & Co.-val, az HSBC-vel és a piacot uraló többi nagybankkal. A vállalat növekvő ambícióit jelzi, hogy két vezető aranykereskedőt csábított át az HSBC-től, hogy segítsenek a nemesfémpiaci tevékenységeinek irányításában. „Az aranyat tekintve hamarosan gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb központi bankjává válunk” – mondta.

A Bloomberg számításai szerint a cég tavaly több mint 70 tonna aranyat vásárolt. 

Ez több, mint amennyit a központi bankok legtöbbje bejelentett: csak Lengyelország, amely 102 tonnával növelte tartalékait, hajtott végre nagyobb vásárlásokat.

Ardoino szerint a vállalat jelenleg körülbelül 140 tonna aranyat tart, ami nagyjából 24 milliárd dollárt ér, ez a legnagyobb aranykészlet a központi bankok, ETF-ek és kereskedelmi bankok által birtokolt mennyiségeken kívül. És nem állnak le: a Tether hetente továbbra körülbelül egy-két tonnát vásárol, amit a következő néhány hónapban is folytatni tervez.

James Bond-bunker az Alpokban

A fizikai fém birtoklása kulcsfontosságú, véli Ardoino, olyannyira, hogy a vállalat a nemesfémet maga tárolja egy egykori svájci nukleáris bunkerben, amelyet több réteg vastag acélajtó véd. „Ez egy James Bond-szerű hely” – mondja az igazgató. 

További érdekességeket erről itt olvashat.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu