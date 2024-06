A forinton és az üzemanyagárakon múlik leginkább a magyar lakosság optimizmusa

Törékeny a hazai cégek és a lakosság optimizmusa, hiába javultak tavaly folyamatosan a hangulatindexek, idén egyelőre stagnálás figyelhető meg – hangzott el a Bruttó legújabb adásában. Isépy Tamás és Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzői voltak a vendégeink, akik megosztották a legújabb reprezentatív kutatásuk eredményeit.

A forint mozgása is képes meghatározni a lakosság optimizmusát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A probléma idén leginkább a gazdasági környezet megítéléséből ered, ahol látható volt egy visszaesés az év elején, miközben az anyagi helyzet megítélése nem változott. Arra is rámutattak, nem véletlenül elégelte meg az üzemanyagárak emelkedését a kormány, az elemzők szerint a benzin és a gázolaj ármozgása rövid távon is jócskán képes befolyásolni a lakosság hangulatváltozását, ami a fogyasztás helyreállásakor kulcsfontosságú lenne, hogy fokozatosan javuljon. De nemcsak az üzemanyagárak, a forint mozgása is képes meghatározni a lakosság optimizmusát.